Tunisie: Deuxième mois de juillet le plus chaud au pays depuis 1950

La température moyenne nationale du mois de juillet 2026 s'est établie à 31,7 °c, soit un écart de +3,4 °c par rapport à la normale climatique de 28,4 °c, plaçant juillet 2026 au deuxième rang des mois de juillet les plus chauds depuis le début des observations (1950), derrière juillet 2023, d'après le Bulletin Climatologique préliminaire publié par l'Institut national de la météorologie(INM)

En juillet 2026, le nombre de jours chauds est généralement inférieur à celui observé en juillet 2023 dans la majorité des stations, par exemple 13 jours contre 19 à Kairouan, 13 contre 19 à Tunis-Carthage, 14 contre 19 à Béja et 15 contre 22 au Kef.

En revanche, les nuits chaudes restent très fréquentes en 2026 et dépassent même les valeurs de 2023 dans certaines stations, notamment à Gabes (25 nuits contre 17), à Djerba (20 contre 13), à Mahdia (25 contre 22) et à Monastir (20 contre 17).

Ainsi, la différence d'intensité entre juillet 2023 et juillet 2026 ne se traduit pas uniquement par les températures moyennes, mais également par la fréquence et la répartition des épisodes de chaleur diurne et nocturne.

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D'après la même source, juillet 2023 se caractérise globalement par une fréquence plus élevée des jours chauds, tandis que juillet 2026 se distingue par une chaleur nocturne particulièrement persistante dans plusieurs stations.