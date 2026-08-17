Tunisie: Saber Rebai envoûte Nabeul - Une communion exceptionnelle avec un public conquis

Le Festival international de Nabeul a vécu, dimanche 16 août, l'une de ses soirées les plus marquantes de cette édition avec le concert de Saber Rebai. Devant un théâtre affichant complet, le prince de la chanson arabe a offert un spectacle de près de deux heures et demie, transformant la scène en un espace de partage, d'émotion et de communion rare avec un public venu en nombre célébrer l'un des artistes les plus populaires du monde arabe.

Dès les premières notes, le ton était donné. Saber Rebai a choisi d'ouvrir la soirée avec un cocktail de ses anciens succès, notamment Machallah Aliha et Tmannit, déclenchant immédiatement l'enthousiasme d'une assistance qui n'a cessé de chanter, d'applaudir et de reprendre en choeur les paroles de ses chansons. Plus qu'un simple concert, le spectacle s'est rapidement transformé en une véritable fête collective où l'artiste et son public semblaient ne faire qu'un.

La suite du programme a confirmé cette osmose exceptionnelle. Des titres très appréciés comme Ya Assal, Ezz El Hbayeb ou encore Bibassata ont été accueillis avec ferveur par un public particulièrement réactif. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes ont accompagné l'artiste dans chaque refrain, témoignant de la place singulière qu'occupe Saber Rebai dans le paysage musical arabe depuis plusieurs décennies.

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Au fil de la soirée, le chanteur a alterné entre chansons romantiques, oeuvres du répertoire tunisien et grands succès arabes, offrant ainsi un voyage musical riche et varié. Cette capacité à naviguer avec aisance entre plusieurs univers artistiques demeure l'une de ses plus grandes forces. Elle lui permet de toucher différentes générations et sensibilités tout en conservant une identité musicale forte.

L'un des moments forts du concert a été l'interprétation de sa nouvelle chanson Tayer. Présentée au milieu du spectacle, elle a suscité un enthousiasme remarquable auprès des spectateurs qui ont repris le refrain avec énergie. Un instant révélateur de la relation privilégiée que l'artiste entretient avec son public, capable d'adopter immédiatement ses nouvelles créations tout en restant attaché à ses classiques.

La soirée s'est poursuivie avec des titres incontournables tels que Ya Lella, Ma Tebkich, un cocktail de chansons tunisiennes, Attahadda El Alame puis Ana Tayer, avant un hommage au patrimoine musical tunisien à travers un cocktail consacré à feu Hédi Jouini, entamé notamment avec Hobbi Yetbaddel Yetjadded. Les chansons Khalles Tarek, Said Errim et Barcha ont ensuite contribué à maintenir une ambiance électrique jusqu'aux dernières minutes du concert.

Au-delà du répertoire interprété, c'est surtout la présence scénique de Saber Rebai qui a marqué les esprits. Maîtrise vocale, aisance dans l'interaction avec le public, générosité dans l'interprétation et élégance naturelle ont une nouvelle fois confirmé pourquoi il demeure une référence incontournable de la chanson arabe.

À Nabeul, dimanche soir, le public n'est pas seulement venu assister à un concert. Il est venu vivre une expérience. Et pendant près de deux heures et demie, Saber Rebai lui a offert bien plus que des chansons : un moment de bonheur partagé, porté par l'émotion, la nostalgie et l'amour de la musique.