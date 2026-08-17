Tunisie: JM Tarente-2026 - Une participation tunisienne étoffée, à la conquête de nouveaux podiums

Tunis — Avec une délégation riche de sportifs chevronnés, auréolés de titres olympiques et mondiaux, et de jeunes talents en quête de reconnaissance sur la scène internationale, le sport tunisien s'apprête à prendre part à ses 18es Jeux Méditerranéens.

A l'orée de la rive nord du bassin méditerranéen, la ville italienne de Tarente ouvrira ses portes, du 21 août au 3 septembre, à quelque 3850 athlètes représentant 26 pays.

Après les éditions de Naples-1963, Bari-1997 et Pescara-2009, l'événement méditerranéen revient en Italie, qui accueillera ainsi les Jeux pour la quatrième fois de son histoire.

La Tunisie participera à cette édition avec 179 sportifs (68 femmes et 111 hommes) dans 28 disciplines, soit la deuxième plus importante délégation de l'histoire de ses participations aux Jeux Méditerranéens, après celle de Tunis-2001, qui comptait 309 membres.

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Lors des derniers Jeux, qui se sont déroulés à Oran (Algérie) en 2022, la Tunisie était représentée par 172 sportifs.

La présence tunisienne à Tarente sera également marquée par la participation de 11 arbitres, répartis entre le karaté (2), le taekwondo (2), l'escrime (1), la gymnastique (2), le football (2), le volley-ball (1) et le handball (2).

La Tunisie prendra part à la 20e édition des Jeux dans quatre sports collectifs : football masculin, handball masculin et féminin, volley-ball masculin et basket-ball 3x3 masculin et féminin ; ainsi que dans 24 disciplines individuelles.

Elle sera également présente en padel et en natation avec palmes, deux disciplines inscrites pour la première fois au programme des Jeux Méditerranéens.

Des champions du monde et olympiques en lice dans les disciplines individuelles

La participation tunisienne pourra compter sur plusieurs champions disposant d'une riche expérience olympique et mondiale pour étoffer le bilan qui s'élève, à l'issue de la précédente édition d'Oran, à 349 médailles, dont 89 en or.

L'objectif d'atteindre le cap symbolique des 100 médailles d'or dans l'histoire de la participation tunisienne aux Jeux Méditerranéens sera notamment dans le viseur des champions tunisiens.

Il est notamment question des taekwondoïstes Firas Katoussi, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Paris-2024, Mohamed Khalil Jendoubi, médaillé d'argent aux JO de Tokyo-2020 et de bronze à Paris-2024, et champion du monde à Wuxi en 2025, ainsi que de la championne du monde Wafa Maajoun, également sacrée lors des Mondiaux de Wuxi 2025.

La Tunisie misera également à Tarente sur le nageur Ahmed Jaouadi, double médaillé d'or aux Championnats du monde de natation de Singapour-2025, ainsi que sur l'escrimeur Farès Ferjani, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Paris-2024.

Sur les pistes, l'athlète Marwa Bouzayani, détentrice du record national du 3.000 m steeple et qui traverse la meilleure période de sa carrière avec une première place au classement de la Ligue de diamant, tentera de décrocher l'or dans cette épreuve, après avoir remporté l'argent à Oran en 2022.

En pétanque, la chevronnée Mouna Béji, détentrice du record tunisien de médailles méditerranéennes dans la catégorie féminine, sera au rendez-vous dans sa discipline de prédilection. Elle compte huit médailles, dont six en or, remportées depuis ses débuts aux Jeux d'Almeria-2005.

En aviron, la sélection tunisienne sera renforcée par le duo Khadija Krimi et Salma Dhaouadi, médaillées d'argent aux Mondiaux de Shanghai-2025 et ambitieuses de s'emparer de la première place méditerranéenne.

L'haltérophile Aymen Bacha, médaillé d'argent aux Mondiaux de Manama-2024 et de bronze aux Mondiaux de Bogota-2022, avance également avec confiance à la conquête d'une nouvelle médaille, après ses deux podiums aux Jeux d'Oran-2022 (or et argent).

D'autres athlètes susceptibles de monter sur le podium, voire de décrocher l'or méditerranéen, seront également à suivre, à l'image de la karatéka Wafa Mahjoub, médaillée de bronze aux Mondiaux du Caire-2025, de la championne d'Afrique de lutte Zeineb Sghaïer, de la judoka expérimentée Oumaïma Bedioui.

Deux jeunes talents prometteurs sont aussi à surveiller : Roua Ben Abdelkader, championne d'Afrique de tir à l'arc, et Sarra Ben Ahmed, championne du monde juniors de natation avec palmes.

Les chances de médailles restent ouvertes pour l'ensemble des représentants tunisiens dans les différentes disciplines individuelles, dans une édition méditerranéenne qui permettra également de mesurer le niveau de préparation en vue des différentes étapes qualificatives aux Jeux olympiques de Los Angeles-2028.

L'ambition de retrouver les podiums dans les sports collectifs

Après avoir terminé les Jeux d'Oran-2022 sans aucune médaille dans les sports collectifs, la Tunisie aborde la prochaine édition avec l'ambition de renouer avec le podium méditerranéen dans plusieurs disciplines.

La sélection tunisienne de football tentera de revivre les moments historiques du sacre obtenu aux Jeux de Tunis-2001, qui reste à ce jour la seule médaille d'or remportée par la Tunisie dans les sports collectifs aux Jeux Méditerranéens. Elle cherchera également à préparer une génération capable de décrocher une qualification olympique, attendue depuis les JO d'Athènes-2004.

La sélection masculine de handball ambitionne, elle aussi, de retrouver le podium après ses médailles d'argent remportées en 2001 et 2018, auxquelles s'ajoutent quatre médailles de bronze dans son palmarès méditerranéen. L'équipe féminine tentera, pour sa part, de décrocher la première médaille méditerranéenne de son histoire.

En volley-ball, la Tunisie sera représentée par la sélection masculine, qui est déjà montée sur le podium méditerranéen avec deux médailles d'argent remportées à Tunis en 2001 et à Mersin en 2013.

De son côté, la sélection tunisienne de basket-ball 3x3 participera pour la deuxième fois consécutive aux Jeux Méditerranéens, avec ses équipes masculine et féminine.