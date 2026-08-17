Gabon: Concorde - 8 Lettres, 8 Valeurs, 8 Engagements, une Seule Nation

17 août 2026 :
66 ans d'Indépendance.
8 lettres.
8 valeurs.
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8 engagements
Une seule Nation.
CONCORDE :
C : Cohésion
O : Ouverture
N : Nation
C : Citoyenneté
O : Oeuvre
R : Rassemblement
D : Dignité
E : Espérance
- Parce que l'Indépendance nous a donné une Nation, la Concorde nous rappelle que nous avons le devoir de la bâtir ensemble.
C -- COHÉSION
Parce qu'un peuple uni dans ses différences construit une Nation forte, stable et solidaire.
O -- OUVERTURE
Parce que le Gabon doit s'ouvrir au monde, aux savoirs, aux innovations et aux partenariats, sans jamais renoncer à son identité.
N -- NATION
Parce que le Gabon est notre bien commun : une terre, une histoire, une mémoire et un destin que chaque génération a le devoir de préserver et de transmettre.
C -- CITOYENNETÉ
Parce qu'aimer le Gabon ne se limite pas aux paroles : c'est respecter la République, ses symboles, ses lois et contribuer activement à son développement.
O -- OEUVRE
Parce que l'indépendance n'est pas seulement un héritage ; elle est une responsabilité. Chaque Gabonais doit prendre sa part dans l'édification du pays.
R -- RASSEMBLEMENT.
Parce qu'au-delà de nos origines, de nos provinces, de nos opinions et de nos différences, nous appartenons à une même Nation.
D -- DIGNITÉ
Parce qu'un Gabon souverain doit être un Gabon qui protège la dignité de chaque citoyen, valorise son travail, ses talents et ses potentialités.
E -- ESPÉRANCE
Parce que l'avenir du Gabon doit être porté par une jeunesse confiante, éduquée, entreprenante et engagée dans la construction d'un avenir meilleur.