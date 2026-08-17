Gabon: Concorde - 8 Lettres, 8 Valeurs, 8 Engagements, une Seule Nation

17 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Emmanuel Obakamba Ombana

17 août 2026 :

66 ans d'Indépendance.

8 lettres.

8 valeurs.

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8 engagements

Une seule Nation.

CONCORDE :

C : Cohésion

O : Ouverture

N : Nation

C : Citoyenneté

O : Oeuvre

R : Rassemblement

D : Dignité

E : Espérance

- Parce que l'Indépendance nous a donné une Nation, la Concorde nous rappelle que nous avons le devoir de la bâtir ensemble.

C -- COHÉSION

Parce qu'un peuple uni dans ses différences construit une Nation forte, stable et solidaire.

O -- OUVERTURE

Parce que le Gabon doit s'ouvrir au monde, aux savoirs, aux innovations et aux partenariats, sans jamais renoncer à son identité.

N -- NATION

Parce que le Gabon est notre bien commun : une terre, une histoire, une mémoire et un destin que chaque génération a le devoir de préserver et de transmettre.

C -- CITOYENNETÉ

Parce qu'aimer le Gabon ne se limite pas aux paroles : c'est respecter la République, ses symboles, ses lois et contribuer activement à son développement.

O -- OEUVRE

Parce que l'indépendance n'est pas seulement un héritage ; elle est une responsabilité. Chaque Gabonais doit prendre sa part dans l'édification du pays.

R -- RASSEMBLEMENT.

Parce qu'au-delà de nos origines, de nos provinces, de nos opinions et de nos différences, nous appartenons à une même Nation.

D -- DIGNITÉ

Parce qu'un Gabon souverain doit être un Gabon qui protège la dignité de chaque citoyen, valorise son travail, ses talents et ses potentialités.

E -- ESPÉRANCE

Parce que l'avenir du Gabon doit être porté par une jeunesse confiante, éduquée, entreprenante et engagée dans la construction d'un avenir meilleur.

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