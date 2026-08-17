Gabon: Souveraineté et modernisation navale - Le Chef de l'État baptise le nouveau patrouilleur « Paul Bivigou Nziengui »

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Chef suprême des Forces de défense et de sécurité, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce jour la cérémonie solennelle de baptême du nouveau patrouilleur rapide de la Marine Nationale, officiellement dénommé « Paul Bivigou Nziengui ».

D'une longueur de 32 mètres et de type FPB 98 MKI, ce bâtiment constitue une étape majeure dans la modernisation des forces navales et le renforcement de la souveraineté maritime du Gabon.

Conformément aux orientations du Chef de l'État, ce nouveau patrouilleur renforcera la surveillance des eaux territoriales et de la Zone économique exclusive (ZEE), ainsi que les capacités d'intervention rapide et de sécurisation des approches côtières.

Livré trois mois seulement après la signature des contrats en mai 2026, ce navire concrétise l'engagement du Chef de l'État de doter le Gabon de moyens opérationnels modernes à la hauteur de ses ambitions souveraines. Le partenariat comprend également un dispositif de maintien en condition opérationnelle (MCO) et un transfert de compétences destiné à renforcer durablement l'autonomie des équipes techniques nationales.

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La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions au commandant d'unité et à ses hommes, avant le rituel de baptême présidé par le Chef de l'État. Ce dernier a officiellement proclamé le nom du bâtiment, dévoilé sa plaque nominative et procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant sa mise en service officielle. Une bénédiction religieuse et une visite guidée du navire ont clôturé la cérémonie.

Le baptême du « Paul Bivigou Nziengui » ouvre la voie à la montée en puissance de la Marine Nationale. Celle-ci se poursuivra prochainement avec la réception d'un second patrouilleur de 32 mètres, d'un patrouilleur de haute mer de 84 mètres et de douze embarcations d'intervention de 9 mètres.

À travers ce programme, le Chef de l'État réaffirme sa détermination à bâtir une Marine moderne, réactive et pleinement souveraine, au service de la protection du territoire national et des intérêts maritimes du Gabon.