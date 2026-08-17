Togo: Emprises publiques - Le grand nettoyage

L'occupation illégale des trottoirs, longtemps perçue comme un problème propre au Grand Lomé, concerne aussi les autres communes du pays.

Face à l'ampleur du phénomène, les autorités des Lacs 1 (Aného) ont lancé une vopération de désengorgement des voies, après une longue phase de sensibilisation.

Menée par les agents du service technique de la mairie, avec l'appui de la brigade verte de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP), l'opération couvre plusieurs axes : de Sanvee-Condji au péage de Vodougbé, en passant par le centre-ville de Yessouvito et les tronçons Zébé-Anfoin et Zébé-Aklakou.

L'intervention combine information, verbalisations et, dans certains cas, dégagement immédiat des emprises publiques.

Plusieurs commerçants ont été convoqués pour dégradation volontaire de la voie publique. L'opération a par ailleurs ciblé le raccordement illégal des puisards aux caniveaux, source d'insalubrité et de prolifération des maladies.