Togo: Cap sur Jérusalem

17 Août 2026
Togonews (Lomé)

L'international togolais Sharani Zuberu, 26 ans, quitte le Slovan Bratislava après plus de trois saisons pour rejoindre l'Hapoel Jérusalem, en Israël.

Arrivé au Slovan en 2023, le défenseur a disputé près de 100 matchs et remporté quatre titres de champion de Slovaquie.

Il s'est également illustré sur la scène européenne, notamment en Ligue des champions. Son passage au club slovaque a toutefois été freiné par plusieurs blessures, réduisant son temps de jeu.

Hapoel évolue dans l'élite israélienne depuis 1957. Premier club d'Israël appartenant à ses supporters, il a effectué un retour remarqué dans l'élite après 21 ans d'absence, avant de terminer 4e lors de sa deuxième saison en Premier League, sa meilleure performance depuis 1977-78.

Le club s'appuie sur une politique de jeunes joueurs, plusieurs ayant intégré les sélections nationales israéliennes.

Pour Sharani Zuberu, ce transfert représente une opportunité de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu.

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