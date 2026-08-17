Togo: La couverture sociale des enfants progresse

17 Août 2026
Togonews (Lomé)

La part des enfants togolais couverts par un programme de protection sociale est passée de 48 % en 2023 à 50 % en 2024, selon le ministère de la Santé, une progression qui dépasse d'un point la cible fixée pour l'année concernée.

La part des enfants togolais couverts par un programme de protection sociale est passée de 48 % en 2023 à 50 % en 2024*, selon le ministère de la Santé, une progression qui dépasse d'un point la cible fixée pour l'année concernée.

Ce résultat revêt une importance particulière dans un pays où les enfants et adolescents représentent 48 % de la population, estimée à 8,1 millions d'habitants.

Selon le ministère, cette avancée fait suite à l'adoption, en juin 2024, de la Politique nationale de protection sociale, qui vise à étendre les dispositifs de soutien aux populations les plus vulnérables.

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Au-delà des mécanismes financiers, la protection sociale couvre également l'accès aux soins et à l'accompagnement psychosocial..

L'enjeu des prochaines années sera double : poursuivre l'élargissement de cette couverture et s'assurer qu'elle atteigne en priorité les ménages les plus vulnérables, condition essentielle pour garantir à chaque enfant un accès équitable aux soins et à la protection.

* Derniers chiffres communiqués

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