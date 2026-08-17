Togo: Le dialogue se poursuit au PAL

17 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Port autonome de Lomé (PAL) a rejeté les accusations selon lesquelles des dockers grévistes auraient été remplacés par de nouveaux travailleurs. L'administration portuaire évoque plutôt un redéploiement de personnel, destiné à garantir la continuité des opérations.

Le PAL rappelle que la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis par la Constitution et la loi. Il justifie néanmoins le maintien de l'activité par le caractère stratégique de la plateforme pour le Togo et les pays de l'hinterland, notamment sahéliens.

« Nous restons déterminés sur les intérêts supérieurs du Port et, dans le strict respect des règles, des procédures et des droits de chacun, nous ne tolérerons aucune indiscipline », soulignent les responsables du port, tout en insistant sur la protection de l'intérêt général et de la réputation du Togo comme plateforme logistique de référence.

Sur les 12 revendications formulées par les dockers, la direction générale assure que plusieurs sont déjà satisfaites ou en cours de traitement, les autres étant examinées dans le cadre du dialogue social.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.