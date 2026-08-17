Togo: Bodé rejoint Mazembe

À 31 ans, le latéral droit international togolais Abdoul-Sabourh Bodé quitte le Stade Malien de Bamako pour rejoindre la RDC et les couleurs de Mazembe.

À 31 ans, le latéral droit international togolais Abdoul-Sabourh Bodé quitte le Stade Malien de Bamako pour rejoindre la RDC et les couleurs du tout-puissant Mazembe.

Avant son aventure malienne, le défenseur avait fait ses armes sur la scène nationale, passant par l'AS Togo Port (aujourd'hui AC Barracuda), l'ASCK et l'ASKO de Kara.

C'est avec ce dernier club qu'il s'est véritablement forgé une expérience continentale, disputant plusieurs campagnes africaines en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

Bodé incarne cette génération de joueurs formés au championnat togolais, capables de s'exporter et de briller au-delà des frontières.