Sénégal: Décès de Mamadou Kassé, ancien rédacteur en chef du Soleil - Un formateur s'en est allé

17 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par El Hadji Abdoulaye Thiam, Journaliste, ancien chef du service politique du Soleil

Mamadou Kassé, dit « Badou », s'est éteint dimanche à Dakar. Brillant journaliste et formateur, il était également un passionné de football, discipline dans laquelle il s'était illustré dans sa jeunesse. Il avait notamment disputé, avec le Modèle de Mbao, la finale de la Coupe du Sénégal juniors face à la Jeanne d'Arc.

Diplômé du Cesti, où il avait pour camarades de promotion (la 6ème) Babacar Touré, Daouda Ndiaye et Mamadou Koumé, Mamadou Kassé avait débuté sa carrière au desk Sport du Soleil, sous la direction du regretté Sétigui Aly Cissé. Au fil des années, il gravit les différents échelons de la profession, exerçant comme chef de service dans plusieurs domaines, avant de devenir rédacteur en chef.

Il poursuivit ensuite sa carrière au ministère de la Communication, où il pilota l'important projet de la Maison de la Presse Babacar Touré, sous le magistère du ministre Bocar Dia. Il y resta sous l'autorité de Moustapha Guirassy avant de faire valoir ses droits à la retraite.

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Après cette étape, Nafi Ngom Keïta, première présidente de l'OFNAC, le fit venir à ses côtés pour prendre en charge la communication de l'Office. Consultant auprès de plusieurs institutions, Mamadou Kassé était surtout reconnu pour ses qualités de pédagogue. Formateur en presse écrite au Cesti, il a vu passer entre ses mains plusieurs générations de journalistes, auxquelles il a transmis son expérience, sa rigueur et sa passion du métier.

Ironie du sort, quelques heures avant sa disparition, le défunt avait encore livré une longue contribution consacrée à celui qui, selon lui, devait diriger l'équipe nationale de football, étayant son argumentaire de considérations techniques. Jusqu'au bout, il sera ainsi resté fidèle à ses deux grandes passions : le journalisme et le football.

Avec sa disparition, la presse sénégalaise perd un professionnel expérimenté, un formateur généreux et une figure attachante.

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