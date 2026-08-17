Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Orcel Bayonga Mbondza visite le centre d'autonomisation Edith-Lucie-Bongo-Ondimba

Représentant-résident de la Fondation Pro.Social inter Etats (FPSI) en République du Congo, Orcel Bayonga Mbondza a visité récemment le centre d'autonomisation Edith-Lucie-Bongo-Ondimba qui forme des jeunes en déclaration en douane et en transit.

Baptisé en hommage à une grande figure qui portait avec force le message d'une Afrique capable de prendre son destin en main, le centre d'autonomisation des jeunes Edith-Lucie-Bongo-Ondimba repose sur une conviction simple : la jeunesse africaine ne doit pas seulement attendre un emploi, elle doit être formée, responsabilisée et accompagnée pour devenir créatrice d'opportunités matérialisant la maxime « Ne pas attendre que les autres construisent l'Afrique à notre place. Construisons-la nous-mêmes »

Ainsi, il y a trois ans, la FPSI a fait le choix de transformer cette conviction en action avec la création, à Pointe-Noire, de ce centre. Spécialisé dans la déclaration en douane et le transit, il accueille chaque année environ 25vingt-cinq jeunes. En trois ans, ce sont près de soixante-quinze d'entre eux qui ont été formés et préparés à devenir autonomes professionnellement.

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La visite du représentant résident de la FPSI a été un moment d'échange avec les apprenants. Il leur a rappelé que cette formation représente bien plus qu'un simple apprentissage professionnel car c'est une responsabilité, une opportunité et un engagement envers leur propre avenir et celui de leur pays. « Notre ambition est claire : contribuer, à notre niveau, à la vision de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat, en matière de formation, d'insertion et d'autonomisation de la jeunesse, parce que nous croyons qu'un jeune formé est celui qui peut se prendre en charge, peut créer de la valeur et donner du travail à d'autres. Nous croyons qu'une jeunesse responsabilisée est l'une des plus grandes forces d'une nation », a t-il dit.

Selon Orcel Bayonga Mbondza, l'Afrique ne se développera pas seulement avec ce que les gouvernements peuvent faire pour elle. Elle se développera aussi avec ce que chaque citoyen décidera de faire pour elle. « Mettons donc tous la main à la pâte. Formons, transmettons, entreprenons, construisons », a-t-il conclu.