Congo-Brazzaville: Atelier thématique - Echange autour de la communication externe des entreprises

A l'occasion des mardis de l'entreprise initiés par la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Guy Gervais Bouanga, expert en management commercial et marketing bancaire, spécialiste en renforcement du dialogue public-privé et amélioration du climat commercial, a animé un focus sur le thème « La communication externe, levier de croissance pour les Petites et moyennes entreprises(PME) » à l'endroit des représentants des PME de cette ville.

L'adresse de Guy Gervais Bouanga a été axée sur les étapes clés d'une démarche de communication externe permettant à une entreprise de fixer des objectifs précis, de cibler les bons partenaires et de mesurer les résultats obtenus. « Il faut donc fixer le cap, notamment expliquer clairement ce que la structure cherche à obtenir. La vision externe est une étape qui suppose une analyse de l'écosystème de l'entreprise : clients, fournisseurs, médias, institutions.

L'entreprise doit également avoir des cibles et évoluer en réseau puisqu'il convient d'identifier les acteurs clés, importants pour la croissance des activités », a dit Guy Gervais Bouanga. « La participation active aux réseaux professionnels permet de renforcer la visibilité de l'entreprise et de multiplier les occasions de rencontre des cibles », a-t-il ajouté.

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Selon lui, l'entreprise doit adapter la communication aux cibles importantes, maintenir des relations privilégiées avec les partenaires, mesurer l'efficacité des actions menées et la possibilité de les ajuster. « Communiquer en externe permet à une PME de se faire connaître, de séduire de nombreux clients et de ses distinguer de sa concurrence. Pour se développer, il faut cibler ses partenaires en choisissant un bon créneau de communication autour des trois axes, à savoir la notoriété, la confiance, la vente. De nombreux outils de communication permettent de mettre en oeuvre cette stratégie (Site web, le mailing, les évènements).

L'entreprise doit assurer aussi le pilotage : avoir une vision à court et long terme, identifier, analyser et optimiser les processus, assurer l'interface avec les partenaires institutionnels, avoir une vision de promotion et de valorisation », a poursuivi Guy Gervais Bouanga.

Aussi, il a exhorté les entreprises congolaises à s'ouvrir à l'extérieur, à conquérir des marchés à l'international car dans la perspective de la mise en oeuvre prochaine de la Zone de libre-échange continentale africaine, les entreprises sont appelées à être compétentes et compétitives pour rivaliser avec les entreprises étrangères en talents et en produits. Dans cette perspective, la communication externe paraît comme un outil de management qui permet à une société de se développer. « Nous devons développer la communication externe comme un outil de gestion et de réussite », a t-il rencheri.

Guy Gervais Bouanga estime que le développement externe d'une PME repose avant tout sur la qualité des relations nouées avec ses partenaires. Cela permet à l'entreprise de grandir, que ce soit en gagnant des parts de marché ou en acquérant un nouveau savoir-faire, notamment de nouvelles structures. Une méthode rigoureuse est indispensable, appuyée sur une stratégie alignée sur la recherche des synergies, a-t-il conclu.