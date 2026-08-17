Congo-Brazzaville: Forum Congo-diaspora 2026 - Entre engagements et assurances

La première édition de la rencontre des Congolais de l'étranger, organisée le 14 août à Brazzaville, a permis au gouvernement et à la délégation de la diaspora de prendre des engagements et de donner des assurances pour participer au développement socioéconomique et culturel du pays.

Placé sur le thème « La République du Congo, terre d'opportunités pour tous », le forum Congo-diaspora a regroupé plusieurs membres du gouvernement et les Congolais de l'étranger venus d'Afrique du Sud, d'Australie, d'Éthiopie, des États-Unis d'Amérique, de France, de Grande-Bretagne et du Maroc. Initiateur de ces rencontres, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda, a souhaité que cette première édition débouche sur des engagements concrets ; facilite l'investissement de la diaspora, simplifie les démarches administratives, renforce l'accompagnement des porteurs de projets et crée des passerelles entre les compétences de l'étranger et les acteurs nationaux.

« La République du Congo vous considère non pas comme une périphérie, mais comme une composante essentielle de la nation et un levier important de son rayonnement. Notre message est simple, où que vous soyez, le Congo doit être pour vous une terre de confiance, d'opportunités et de projets », a-t-il déclaré.

Porte-parole de la délégation de la diaspora, Marvyne Loutonadio a rappelé que les Congolais de l'étranger revendiquent la responsabilité de contribuer au développement socioéconomique du pays. Selon lui, la diaspora congolaise regorge des compétences : des entrepreneurs, des médecins, des chercheurs, des ingénieurs, des agriculteurs, des universitaires, des financiers, des artistes, des professionnels du numérique et des médias, des cadres d'entreprise et d'organisations internationales, des femmes et des hommes disposant des expériences, des expertises, des réseaux et des savoir-faire.

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« Nous devons arriver à cette situation dans laquelle un Congolais établi à l'étranger, qui souhaite investir au Congo, transmette une compétence, crée une entreprise, développe un partenariat ou accompagne un projet, ne se demande plus à qui s'adresser. Il doit plutôt dire je sais où commencer, à qui m'adresser, qui peut m'accompagner... C'est cela l'écosystème que nous appelons de nos voeux », a-t-il plaidé.

Bâtir un véritable écosystème congolo-diaspora

Des interrogations qui ont trouvé des réponses adéquates dans les interventions des membres du gouvernement qui ont assuré la diaspora que le pays dispose d'un écosystème favorable à la création des entreprises et bien d'autres. Interrogé au terme des échanges qui ont permis à chaque membre de la délégation de se présenter et de dévoiler son domaine d'activité, Marvyne Loutonadio pense que cette rencontre a été largement porteuse d'espoir.Pour lui, à la différence des précédentes initiatives, le forum Congo-diaspora 2026 a une particularité dans le sens où il a été précédé d'une immersion sur le terrain. « Le Congo nous dépasse par-dessus-tout.

Au-delà des émotions, au-delà des critiques, au-delà des considérations de tout un chacun, ce qui réside en nous le plus fort, c'est l'amour du pays. Il y a envie de pouvoir contribuer, nous avons des pistes, je pense que le ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, sous l'impulsion du chef de l'Etat, a vraiment amorcé une belle approche, une stratégie qui va permettre de pouvoir découvrir encore les Congolais de la diaspora », s'est-il réjoui, soulignant la nécessité de mettre en place un cadre de suivi et de dialogue

Présidant les travaux, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a salué l'initiative du ministre en charge des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, qui traduit la volonté constante du gouvernement de consolider les liens entre la nation et ses filles et fils établis aux quatre coins du monde. D'après lui, la présence de ces Congolais venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie constitue bien davantage qu'une participation à une rencontre institutionnelle. Elle témoigne de leur attachement à leur pays et surtout de leur disponibilité à prendre une part active à son développement.

Il a souhaité, par ailleurs, l'implication de la diaspora dans l'élaboration du prochain Plan national de développement 2027-2031. Si le gouvernement a des devoirs à l'égard de ses compatriotes vivant à l'étranger, a-t-il rappelé, la diaspora a également des responsabilités à l'égard de la nation. « La rencontre qui s'ouvre aujourd'hui ne doit pas être une rencontre de plus. Elle doit marquer une nouvelle étape dans la relation entre la République et sa diaspora.

Notre objectif doit être de bâtir progressivement un véritable écosystème congolo-diaspora, fondé sur la confiance, la transparence, la compétence, la responsabilité et la recherche de résultats. En retour, la diaspora doit apporter au Congo ce qu'elle possède de meilleur, ses capitaux, certes, mais aussi ses compétences, ses réseaux, son expérience, son esprit d'entreprise, son innovation et sa capacité à créer des passerelles avec le monde », a conclu le chef du gouvernement.