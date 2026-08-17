Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le Parlement d'enfants appelle à négocier avec les enseignants pour éviter une grève à la rentrée

Le Parlement d'enfants du Nord-Kivu a appelé dimanche 16 août, le gouvernement congolais à engager rapidement des négociations avec les syndicats d'enseignants afin d'éviter une grêve et des une perturbation de la prochaine rentrée scolaire à Butembo et dans le territoire de Lubero.

Cette organisation de défense des droits de l'enfant dit craindre une nouvelle paralysie des activités scolaires en raison des revendications salariales récurrentes des enseignants de la région.

À Butembo et Lubero (Nord-Kivu), plusieurs rentrées scolaires précédentes ont été marquées par des mouvements de grève lancés dès les premiers jours de cours. Les enseignants réclament notamment le paiement régulier de leurs salaires et l'amélioration de leur prise en charge par l'État.

Pour le Parlement d'enfants, ces revendications devraient être examinées avant la reprise des cours dans quelques jours, afin d'éviter que les élèves ne soient une nouvelle fois privés d'enseignement.

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Garantir le droit à l'éducation

Le défenseur des droits de l'enfant Reagan Bangahe appelle le ministère de l'Éducation nationale et la division provinciale compétente à profiter de la période préparatoire à la rentrée pour entamer des concertations avec les enseignants.

Selon lui, l'accès à l'éducation doit être garanti à tous les enfants, sans distinction, notamment aux filles, aux garçons, aux enfants déplacés de guerre et à ceux vivant avec un handicap.

Le Parlement d'enfants estime ainsi que des négociations anticipées entre les autorités et les représentants des enseignants permettraient de prévenir les mouvements de grève et de préserver la continuité des cours à Butembo et Lubero.