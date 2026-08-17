Congo-Kinshasa: Beni - Les victimes des massacres réclament justice

Les victimes des différents conflits dans la région de Beni, au Nord-Kivu, réclament justice et souhaitent préserver la mémoire des massacres perpétrés dans cette partie de la RDC. Cette revendication a été exprimée lors d'une cérémonie de commémoration organisée samedi 15 août 2026 à Kipriani, dans le quartier Boïkene, à Beni.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre du GENOCOST (crimes pour des gains économiques), consacré à la mémoire des victimes des massacres en République démocratique du Congo. Elle a été organisée par le Collectif des victimes de l'agression rwandaise (CVAR) et a également servi de tribune pour sensibiliser les jeunes à leur rôle dans la construction de l'avenir du pays.

À cette occasion, le président du conseil d'administration du CVAR, Innocent Rugero, a rappelé les conditions difficiles dans lesquelles vivent encore de nombreuses victimes. Il a plaidé pour que les responsables des violences soient traduits en justice :

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« Nous réclamons que la justice soit rendue pour que les auteurs des agressions, les auteurs de ces tueries, les auteurs de ces massacres soient traduits en justice. Aujourd'hui, les victimes des massacres vivent une situation catastrophique et terrible. Il y a des pygmées qui sont là. Si vous les voyez, c'est triste : ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de quoi manger ; bref, c'est la souffrance ! »

Engagement des jeunes

De leur côté, les jeunes artistes slameurs de Beni ont lancé un appel à la mobilisation de la jeunesse face aux violences qui continuent de toucher l'Est de la RDC. Ils ont encouragé leurs pairs à s'impliquer davantage dans la construction du pays et à privilégier l'unité nationale.

Parmi eux, Esdras Kitamata a insisté sur la nécessité pour les jeunes de prendre conscience de leurs responsabilités :

« Nous, jeunes, sommes censés nous réveiller. Nous devons quitter la distraction, que rien ne nous embrouille, car nous avons un pays à bâtir, comme notre hymne national l'indique. Et ce n'est pas par la dispersion, mais par l'union, l'amour, le vivre-ensemble que nous arriverons à construire ce beau pays. »

La cérémonie s'est achevée par une visite au site du village des Bapakombe-Bakondo, où reposent notamment des victimes de la dernière attaque attribuée aux ADF, survenue le 30 mai dernier dans le quartier Ngadi, à Beni.