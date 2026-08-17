Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Pape Gueye, Diakhon et Cissé s'illustrent en ouverture de saison en Europe

Dakar — L'international sénégalais Pape Gueye a ouvert, dimanche, son compteur de buts pour la saison 2026-2027 lors de la première journée de la Liga espagnole, ses compatriotes Mamadou Diakhon et Ibrahima Cissé s'étant également illustrés avec leurs clubs respectifs en Belgique.

La Liga espagnole a démarré ce week-end avec quelques rencontres, dont le match entre le Racing Santander et Villarreal, où évolue le milieu de terrain des Lions, Pape Gueye.

Titulaire, le Sénégalais de 27 ans a réduit le score pour son équipe, menée 2-0 durant les 34 premières mn. Gueye a inscrit son but à la 45e mn, avant l'égalisation de son coéquipier ivoirien Nicolas Pépé, une minute plus tard.

Meilleur joueur africain de la Liga la saison dernière, Pape Gueye démarre ainsi bien cette nouvelle saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seuls quatre matchs étaient à l'affiche de cette première journée. La Fédération espagnole a adopté une règle spéciale permettant aux clubs comptant dans leurs rangs des joueurs ayant disputé la demi-finale ou la finale de la Coupe du monde de reporter leur match de la première journée aux 25, 26 ou 27 août.

D'autres championnats européens ont également démarré leur saison.

En Belgique, elle a débuté le week-end dernier. Pour cette deuxième journée, les Sénégalais Mamadou Diakhon et Ibrahima Cissé se sont illustrés en inscrivant chacun un but.

Diakhon, passeur décisif lors de la précédente journée, a récidivé avant de marquer son but avec le Club Bruges lors de la victoire contre Louvain (3-0).

Son compatriote, qui évolue dans le même championnat, à La Gantoise, Ibrahima Cissé a inscrit le deuxième but de son équipe, qui s'est imposée 2-1 contre la RAAL La Louvière.

Abdallah Sima remporte le Trophée des champions avec le RC Lens face au Paris Saint-Germain, dimanche.

Le Trophée des champions oppose chaque année le champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Il marque traditionnellement le début de la saison de football en France.

La Saudi Pro League, la Süper Lig turque, la Chance Liga tchèque et la SuperLiga serbe ont également démarré leur saison au début de la semaine passée et ce week-end.

Plusieurs autres pays lanceront leur championnat le week-end prochain. Il s'agit notamment de l'Angleterre, avec la Premier League, de la France, avec la Ligue 1 et la Ligue 2, ainsi que de l'Italie, avec la Série A.

Plusieurs joueurs sénégalais sont engagés dans ces championnats, où ils auront la possibilité de s'illustrer et de faire parler leur talent.