Tunisie: Complexe culturel de Manouba - Une seule offre et un écart de 5,2 millions de dinars

Le projet de construction du complexe culturel et de la délégation régionale des Affaires culturelles à Manouba nécessite une révision de son programme fonctionnel, après que l'unique offre reçue lors du quatrième appel d'offres a largement dépassé les crédits disponibles. Le montant de l'offre s'élève à 13,765 millions de dinars, contre 8,535 millions de dinars de crédits disponibles.

Le projet de construction du complexe culturel et de la délégation régionale des Affaires culturelles à Manouba fait face à un important écart financier qui pourrait entraîner une révision de son programme fonctionnel.

Dans une réponse à une question écrite de la députée à l'Assemblée des représentants du peuple Asma Driss, le ministère des Finances a indiqué que le quatrième appel d'offres lancé pour le projet n'avait donné lieu qu'à une seule soumission. Celle-ci a été évaluée à 13,765 millions de dinars, alors que les crédits actuellement disponibles ne dépassent pas 8,535 millions de dinars.

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La différence atteint ainsi 5,230 millions de dinars, montant correspondant aux crédits d'engagement supplémentaires demandés par le ministère des Affaires culturelles pour couvrir l'écart entre l'offre reçue et les ressources disponibles.

Une seule offre après 25 retraits du cahier des charges

Le ministère des Finances a précisé que 25 entreprises avaient retiré le cahier des charges relatif à l'appel d'offres. Malgré cet intérêt initial, la commission chargée de l'examen des offres n'a finalement reçu qu'une seule proposition.

Le rapport établi par cette commission a par ailleurs relevé des écarts importants dans les prix de certains postes du marché et proposé d'engager des discussions sur ces prix.

Selon le ministère des Finances, l'écart entre le montant de l'offre et les crédits disponibles représente plus de 61 % du coût initial du projet. Cette situation a conduit les autorités à demander une révision du programme fonctionnel des deux projets concernés afin de l'adapter aux crédits actuellement disponibles.

Face à cette situation, le ministère des Affaires culturelles a demandé l'inscription de 5,230 millions de dinars de crédits d'engagement supplémentaires.

Le ministère des Finances souligne toutefois que la mobilisation de crédits supplémentaires doit s'inscrire dans le cadre des priorités fixées par le ministère concerné et tenir compte des capacités réelles de réalisation des projets ainsi que des contraintes auxquelles est soumis le budget de l'État.

La coordination entre les services du Budget de l'État et ceux du ministère des Affaires culturelles se poursuit afin d'examiner ce dossier et de déterminer les moyens permettant de faire avancer le projet en fonction des ressources disponibles.