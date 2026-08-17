Tunisie: Bourse de Tunis - Les revenus des sociétés cotées progressent de 4,2 % au premier semestre 2026

Les sociétés cotées à la Bourse de Tunis ont enregistré une progression de 4,2 % de leurs revenus globaux au cours du premier semestre 2026, à 12,7 milliards de dinars, contre 12,2 milliards de dinars durant la même période de 2025. Sur le marché, le Tunindex s'est envolé de 47,69 % sur les six premiers mois de l'année.

Les sociétés cotées à la Bourse de Tunis ont poursuivi leur progression au premier semestre 2026. Selon les données publiées par la Bourse de Tunis, leurs revenus globaux ont atteint 12,7 milliards de dinars, contre 12,2 milliards de dinars un an auparavant, soit une hausse de 4,2 %.

Sur les 71 sociétés cotées, 46 ont publié leurs indicateurs d'activité au titre des six premiers mois de 2026. Elles représentent 65 % de l'ensemble des sociétés cotées. Parmi elles, la majorité a enregistré une amélioration de ses revenus par rapport à la même période de 2025.

Les sociétés du Tunindex 20 en hausse de 4,4 %

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Les 20 sociétés composant l'indice Tunindex 20 ont généré, à elles seules, environ 8,5 milliards de dinars de revenus, soit près de 67 % des revenus globaux des sociétés cotées.

Leurs revenus ont progressé de 4,4 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente.

L'analyse sectorielle fait ressortir des performances contrastées. Six secteurs sur neuf ont enregistré une évolution positive durant les six premiers mois de 2026.

Le secteur des télécommunications arrive en tête avec une progression de 23,3 %, suivi par celui des sociétés financières, dont les revenus ont augmenté de 6 %.

Les assurances en tête des sous-secteurs

Dans nos archives Tourisme : La Tunisie ouvre une école de haut niveau pour les leaders de l'hospitalityAu niveau des sous-secteurs, sept secteurs sur les sous-secteurs suivis ont affiché des performances positives.

Le secteur des assurances a enregistré la plus forte progression, avec une hausse de 9,8 %. Il est suivi par les biens et services industriels, en progression de 7 %, puis les services financiers et les industries alimentaires et boissons, qui ont chacun enregistré une hausse de 6,3 %.

À l'inverse, le secteur de la chimie a subi le plus important recul, avec une baisse de 33,6 %. Il est suivi par le secteur des matériaux de base, dont les revenus ont diminué de 13,2 %.

Le Tunindex bondit de 47,69 %

Sur le marché boursier, la performance est nettement plus marquée. L'indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une progression de 47,69 % au premier semestre 2026, contre 16,31 % durant la même période de 2025.

Le Tunindex 20 a également enregistré une forte progression, atteignant 47,51 %, contre 18,80 % au premier semestre 2025.

Les 12 indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont, pour leur part, tous affiché une performance positive à la clôture du premier semestre 2026.

L'indice des banques arrive en tête avec une progression de 55,35 %, suivi par l'indice des sociétés financières, qui a gagné 54,12 %.