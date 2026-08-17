Tunisie: Votre enfant est têtu ? Une conseillère pédagogique explique pourquoi et comment réagir

L'entêtement chez l'enfant, notamment entre 3 et 5 ans, peut constituer une étape naturelle de son développement, mais il peut également être influencé par son environnement familial et social. La conseillère pédagogique Sihem Mejri appelle les parents à privilégier le dialogue, l'écoute et une communication adaptée afin de mieux comprendre les raisons de ce comportement.

L'entêtement de l'enfant dans certaines situations liées aux études ou aux activités quotidiennes ne doit pas systématiquement être considéré comme un simple défaut de caractère. Il peut être lié à une phase naturelle du développement de l'enfant, mais aussi être influencé par son environnement familial et extérieur, estime la conseillère pédagogique Sihem Mejri.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, elle a expliqué que l'entêtement constitue notamment une caractéristique naturelle chez les enfants âgés de 3 à 5 ans. Elle appelle ainsi les familles à faire preuve de patience et de discernement, à chercher à comprendre les situations de désaccord et à prendre en considération les différents points de vue avant de réagir.

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Pour la conseillère pédagogique, les parents doivent notamment identifier la nature du problème et adopter une réponse adaptée, plutôt que d'imposer systématiquement leur propre point de vue.

Comprendre avant de réagir

Dans nos archives Nabeul accueille 88 artisans de 10 gouvernorats pour une foire dédiée à l'artisanat traditionnelSihem Mejri insiste particulièrement sur l'importance de la communication avec l'enfant. Elle recommande aux parents d'éviter de lui donner directement des ordres et de chercher d'abord à comprendre les raisons de son comportement, les circonstances dans lesquelles il se manifeste ainsi que les interactions entre ses actes et les réactions des adultes.

Un enfant peut en effet refuser une consigne parce qu'il ne comprend pas suffisamment ce que ses parents ou sa famille attendent de lui, explique-t-elle.

Certains comportements parentaux peuvent également favoriser ou accentuer l'entêtement. La conseillère pédagogique cite notamment l'attitude agressive des parents, la pression psychologique et l'accumulation de problèmes qui restent sans solution.

Distinguer l'entêtement normal du comportement pathologique

Si l'entêtement peut donc être une étape normale du développement, Sihem Mejri souligne la nécessité de distinguer l'entêtement ordinaire de l'entêtement pathologique.

Dans ce dernier cas, une intervention de spécialistes peut s'avérer nécessaire. Il peut notamment se manifester par des crises au cours desquelles l'enfant adopte un comportement violent, fait preuve d'une obstination inhabituelle ou recourt à des moyens inappropriés pour obtenir ce qu'il souhaite.

Pour prévenir les conflits et favoriser une relation saine avec l'enfant, la conseillère pédagogique recommande aux parents d'adopter un langage calme et bienveillant lorsqu'ils abordent une question avec leurs enfants.

Elle préconise également de les écouter sans les interrompre et de choisir le moment approprié pour discuter avec eux. La construction d'une relation fondée sur la confiance, la sincérité et la clarté est également essentielle, tout comme le respect des promesses faites aux enfants.

Sihem Mejri appelle par ailleurs à éviter les critiques blessantes et les moqueries, et à se concentrer sur le problème plutôt que sur la personne de l'enfant.

Ces attitudes permettraient, selon elle, de renforcer chez l'enfant le sentiment de sécurité et de bien-être, tout en consolidant les liens familiaux et la confiance au sein du foyer.