Tunisie: Nabeul - Où en sont les travaux d'entretien de la route locale n°597

16 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les travaux d'entretien de la route locale n°597, dans la délégation de Béni Khiar, gouvernorat de Nabeul, ont démarré le 29 juillet 2026, a indiqué le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Dans une réponse à une question écrite du député Sami Raïs, représentant la circonscription de Béni Khiar-Dar Chaâbane El Fehri, le ministre a précisé que les travaux avaient débuté au point kilométrique 0+000, dans la zone de Bir Drassen, relevant de la délégation de Béni Khalled, avant de se poursuivre en direction du tronçon situé dans la zone de Somâa, à Béni Khiar.

Dans nos archives Nabeul accueille 88 artisans de 10 gouvernorats pour une foire dédiée à l'artisanat traditionnelLes services du ministère ont appelé l'entreprise chargée du projet à accélérer le rythme d'exécution, compte tenu notamment de la spécificité de la région et de l'affluence liée aux activités culturelles et touristiques durant la saison estivale.

Inscrits dans le cadre du projet d'entretien de la route locale n°597, ces travaux visent à améliorer l'état de cette infrastructure routière et à renforcer les conditions de circulation et de déplacement dans la région.

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