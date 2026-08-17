Tunisie: À partir de demain - Les cahiers scolaires subventionnés mis en vente à ces prix

La distribution des cahiers scolaires subventionnés produits pour l'année en cours débutera demain, lundi 17 août, a annoncé le vice-président de la Chambre des fabricants de cahiers scolaires, Samir Moulhi, assurant que les prix de ces cahiers restent inchangés depuis plusieurs années.

Dans une récente déclaration, il a précisé que le cahier subventionné de 24 pages est vendu à 430 millimes, celui de 48 pages à 950 millimes, tandis que le cahier de 72 pages coûte 1,400 millime.

Dans nos archives Open de Dubai : Ons Jabeur face à StearnsSamir Moulhi a par ailleurs écarté tout risque de pénurie, indiquant qu'environ 30 % des quantités produites l'année dernière sont encore disponibles sur le marché.

La production et la distribution de cette année concerneront les différentes catégories de cahiers scolaires, pour des quantités estimées entre 20 et 21 millions de cahiers, a-t-il ajouté.