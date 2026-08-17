Tunisie: Elle avait été sauvée et relâchée - La hyène rayée meurt quelques heures plus tard

16 Août 2026
La Presse (Tunis)

La hyène rayée, sauvée après avoir été agressée par plusieurs habitants puis relâchée dans son milieu naturel, est morte quelques heures après sa remise en liberté au mont Tyoucha, dans la délégation d'El Ayoun, à Kasserine, a indiqué le président de l'Association régionale de chasse et des chasseurs de Kasserine, Tarek Dekhlaoui.

Des agents forestiers et des membres de la Garde nationale étaient intervenus jeudi dernier pour porter secours à l'animal, avant de le libérer dans son habitat naturel.

La mort de cette hyène rayée intervient alors que l'espèce, présente notamment dans les régions montagneuses de l'ouest tunisien, est considérée comme une espèce sauvage protégée et menacée d'extinction.

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