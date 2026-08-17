Algérie: Au pays - Six morts et 31 blessés dans le renversement d'un bus à Naâma

Six personnes ont trouvé la mort et 31 autres ont été blessées dimanche matin dans le renversement d'un bus de transport de voyageurs à Aïn Sefra, dans la wilaya de Naâma, au nord-ouest de l'Algérie, rapporte la presse algérienne, citant les services de la Protection civile.

L'accident s'est produit sur la route nationale n°6, après que le bus a dévié de sa trajectoire avant de se renverser.

Le bilan initial, qui faisait état de trois décès et dix blessés, a été porté à six morts et 31 blessés. Les victimes blessées ont été prises en charge et évacuées vers l'hôpital local, tandis que les corps des personnes décédées ont été transférés à la morgue.