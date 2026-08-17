Tunisie: Zarat - Le pays et la Libye relancent leur projet pétrolier offshore

Joint Oil annonce un nouvel appel d'offres pour le développement de la découverte de Zarat et l'exploration du Joint Oil Block. Le processus débutera le 7 septembre 2026 et les offres devront être déposées au plus tard le 8 janvier 2027. Le projet porte sur une zone offshore de 3.000 km² située dans le bassin Gabès-Tripoli.

Une nouvelle étape se profile dans le développement des ressources hydrocarbures communes entre la Tunisie et la Libye. Joint Oil a annoncé, le 12 août 2026, un nouveau calendrier pour l'appel d'offres portant à la fois sur le développement de la découverte offshore de Zarat et sur l'exploration du Joint Oil Block, situé dans la zone offshore tuniso-libyenne.

Selon les informations publiées par Joint Oil et son conseiller, le cabinet américain Moyes & Co., le nouvel appel d'offres sera ouvert le 7 septembre 2026 et restera ouvert jusqu'au 31 décembre 2026. Les entreprises intéressées devront soumettre leurs offres au plus tard le 8 janvier 2027. Les candidats retenus seront informés d'ici le 26 février 2027, tandis que les attributions officielles sont attendues au plus tard le 30 avril 2027.

Le processus comporte deux volets distincts. Le premier concerne l'exploration du Joint Oil Block, avec pour objectif d'identifier de nouvelles structures et opportunités pétrolières et gazières dans cette zone offshore.

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Le bloc couvre environ 3.000 km², avec des profondeurs d'eau comprises entre 80 et 120 mètres, selon les données communiquées dans le cadre de l'appel d'offres. Les données disponibles comprennent notamment 6.500 kilomètres de données sismiques 2D et 1.900 km² de données sismiques 3D.

Le deuxième volet porte sur la découverte de Zarat, qui s'étend de part et d'autre de la frontière maritime tuniso-libyenne. Joint Oil envisage son développement comme une ressource pétrolière et gazière unifiée, dans le cadre d'accords spécifiques de développement, d'unitisation et d'exploitation.

Une découverte déjà documentée

Dans nos archives De 200 à 370 dinars le gramme : l'or devient un luxe inabordable en TunisieLes données techniques publiées par Joint Oil montrent que la découverte de Zarat a fait l'objet de plusieurs travaux d'exploration. La zone bénéficie de 6.500 km de données sismiques 2D et de 1.900 km² de données 3D, ainsi que de trois puits d'exploration, dont deux ayant fait l'objet de carottages complets du réservoir. Huit tests de formation ont également été réalisés.

Les données disponibles font notamment état d'une colonne de gaz de 75 mètres sur Zarat-1 et d'une colonne de gaz de 49 mètres au-dessus d'un anneau pétrolier de 15 à 18 mètres sur Zarat North-1. Joint Oil indique également disposer de données PVT ainsi que d'études portant notamment sur la faisabilité de la séquestration du CO₂ et l'optimisation des gaz inertes.

La société présente par ailleurs un scénario de développement en deux phases, avec une première phase comprenant trois puits, puis une seconde prévoyant trois puits supplémentaires et un puits de contingence en cas d'échec d'un forage. Le scénario prévoit une production précoce à l'aide d'une unité mobile de production offshore (MOPU).

Un emplacement stratégique

La découverte de Zarat bénéficie également de sa proximité avec les infrastructures existantes. Selon Joint Oil, elle se trouve à proximité des ports de Sfax et de Zarzis, tandis que les infrastructures environnantes offrent un accès aux installations de traitement et d'exportation.

La zone est également située à proximité de plusieurs champs producteurs importants. Du côté libyen figurent notamment Al Jurf, Bahr Essalam et Bouri, tandis que du côté tunisien sont cités Ashtart, Didon et Miskar. Cette proximité est présentée comme un atout pour le développement futur de la découverte et pour l'accès aux infrastructures régionales.

Le média spécialisé Upstream, qui a consacré un article au nouvel appel d'offres le 12 août, présente lui aussi l'opération comme une opportunité d'exploration et de développement offshore dans le bassin Gabès-Tripoli.

Il est à noter que Joint Oil est une société commune détenue à parts égales par la société libyenne OLA Energy Holdings Ltd. et l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP). Créée en 1988 dans le cadre d'un accord entre la Tunisie et la Libye, elle intervient dans l'exploration et

l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ainsi que dans les services pétroliers.

Avec ce nouvel appel d'offres, la société cherche désormais à attirer des partenaires disposant d'une expérience avérée dans l'exploration et le développement offshore. Les entreprises intéressées pourront demander l'accès à une salle de données virtuelle (Virtual Data Room) gérée par Moyes & Co.

Le dossier constitue ainsi une nouvelle tentative de faire avancer un projet offshore commun entre la Tunisie et la Libye, dans une zone considérée comme stratégique pour le potentiel hydrocarbure du bassin Gabès-Tripoli.