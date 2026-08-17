Afrique: Immobilier - Le Sahel affiche la plus forte hausse des prix au pays

Les prix de l'immobilier bâti ont augmenté de 5,6 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2025, tandis que le volume des transactions a reculé pour les terrains résidentiels, les maisons et les appartements, selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INS).

Le marché immobilier tunisien a poursuivi sa progression des prix au quatrième trimestre 2025. L'indice des prix de l'immobilier bâti a augmenté de 5,6 % sur un an, comparativement à la même période de 2024, selon l'Indice des prix de l'immobilier publié par l'INS.

Sur une base trimestrielle, entre le quatrième et le troisième trimestre 2025, la hausse reste toutefois modérée, à 0,3 %. Cette évolution globale masque des tendances différentes selon le type de bien. Les prix des maisons ont progressé de 1,8 %, tandis que ceux des appartements ont reculé de 0,3 %.

Les appartements et les maisons en hausse sur un an

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En glissement annuel, les deux principales catégories de logements ont enregistré des hausses comparables. Les prix des appartements ont augmenté de 5,7 %, tandis que ceux des maisons ont progressé de 5,6 % au quatrième trimestre 2025.

Les disparités régionales restent néanmoins importantes. Dans le Grand Tunis, les prix de l'immobilier bâti ont augmenté de 2,9 % sur un an. La progression est nettement plus marquée dans la région du Sahel, qui englobe Nabeul, Sousse, Mahdia et Monastir, avec une hausse de 6,9 %.

Les terrains destinés à la construction ont, eux aussi, enregistré une progression. En glissement annuel, leurs prix ont augmenté de 3,9 % au niveau national.

La hausse atteint 4,8 % dans le Grand Tunis, 5,3 % dans la région du Sahel et 3,6 % dans la région de Sfax et du Sud. À contre-courant, le Nord-Ouest a enregistré une baisse de 1,1 % des prix des terrains à bâtir.

En variation trimestrielle, les prix des terrains constructibles ont progressé de 1,9 % au niveau national au quatrième trimestre 2025. Le Grand Tunis affiche une hausse de 2,4 %, contre 2,6 % dans la région du Sahel.

Cette progression des prix intervient parallèlement à une contraction du volume des transactions. Entre le troisième et le quatrième trimestre 2025, les échanges ont diminué de 2,9 % pour les terrains résidentiels, de 2,4 % pour les maisons et de 4,9 % pour les appartements.

L'évolution des prix immobiliers reste liée à plusieurs facteurs, notamment la localisation, l'accessibilité, la proximité des transports, des établissements scolaires et des structures de santé, mais également à l'équilibre entre l'offre et la demande.

Les infrastructures et les projets d'aménagement urbain peuvent également influer sur l'attractivité d'une zone et, par conséquent, sur la valeur des biens immobiliers.