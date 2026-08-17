Cote d'Ivoire: Bagoué - Le 1er marché de gros de Guingreni ouvre de nouvelles perspectives aux producteurs

Le village de Guingreni, dans la région de la Bagoué, vient d'inscrire une nouvelle page de son histoire économique. La localité s'est dotée d'un marché de gros destiné à structurer la commercialisation des produits vivriers et à renforcer les revenus des producteurs. Une première dans cette partie du pays.

L'infrastructure a été officiellement inaugurée, le samedi 15 août 2026, par la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, le Professeur Mariatou Koné, également députée-maire de Boundiali. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, des élus et cadres de la région, ainsi que d'une importante mobilisation des populations.

Une infrastructure au service du monde agricole

Conçu comme un projet pilote stratégique, le marché de gros de Guingreni ambitionne de transformer les circuits de commercialisation des produits vivriers dans la région.

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Cette nouvelle plateforme permettra notamment de faciliter l'écoulement des productions agricoles, d'améliorer les conditions de transport et d'offrir aux producteurs une meilleure valorisation de leurs récoltes.

Au-delà de ces objectifs, l'infrastructure met également à la disposition des commerçants, des transporteurs et des distributeurs un espace de travail adapté, sécurisé et mieux organisé.

Pour les autorités, ce marché constitue un levier de développement économique capable de dynamiser l'ensemble de la chaîne de distribution des produits agricoles dans la Bagoué.

Mariatou Koné appelle à la promotion des produits locaux

Prenant la parole, la ministre Mariatou Koné a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision en matière de développement local et pour les nombreuses actions entreprises en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations.

Elle a également salué l'implication du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Khalil Konaté, ainsi que le travail des équipes de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers (OCPV), qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure.

La ministre a, par ailleurs, invité les populations à soutenir l'économie locale en privilégiant l'achat et la consommation des produits issus de la production nationale.

Selon elle, le développement des territoires passe nécessairement par la valorisation des ressources locales et le renforcement des circuits économiques de proximité.

Une meilleure organisation de la chaîne de commercialisation

Représentant le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Zahui Koudou Séphérin a détaillé les différents mécanismes qui accompagneront la mise en service du marché.

Il a expliqué que le dispositif permettra d'identifier et d'organiser les producteurs afin de faciliter leur mise en relation avec les différents acteurs de la chaîne de commercialisation.

L'objectif est également d'améliorer la traçabilité des produits, grâce à un meilleur recensement des volumes de production et à un suivi plus rigoureux des marchandises.

Il a, en outre, annoncé la mise en place de mécanismes destinés à faciliter l'accès des différents intervenants aux financements.

À terme, cette organisation devrait contribuer à rendre le système de commercialisation plus efficace, plus transparent et davantage favorable aux producteurs.

Les producteurs saluent une réponse à une ancienne revendication

Du côté des acteurs agricoles, l'initiative est accueillie avec enthousiasme.

Pour Koné Karoua, président des Producteurs individuels de Côte d'Ivoire, la création de ce marché répond à une attente de longue date.

Les difficultés liées au transport, aux débouchés commerciaux, à l'écoulement des récoltes et à la rémunération des producteurs constituent, selon lui, des obstacles majeurs au développement du secteur agricole.

Il estime que cette nouvelle infrastructure contribuera significativement à réduire ces contraintes et à améliorer les revenus des exploitants.

Le responsable agricole n'a pas manqué de saluer l'engagement personnel de la ministre Mariatou Koné, dont l'implication a permis la concrétisation de ce projet appelé à devenir un modèle pour d'autres régions du pays.

Avec l'ouverture du premier marché de gros de la Bagoué, Guingreni se positionne désormais comme un pôle stratégique de commercialisation des produits vivriers et ouvre la voie à une nouvelle dynamique économique au profit des populations rurales.