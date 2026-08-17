Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun entre dans l'histoire et décroche sa première étoile

Les Lionnes indomptables ont rugi jusqu'au sommet. Au terme d'une édition riche en rebondissements, le Cameroun a remporté, dimanche 16 août 2026 à Rabat, la première Coupe d'Afrique des nations féminine de son histoire en dominant le Malawi (3-0) en finale. Une consécration historique pour une équipe qui figurait parmi les surprises du tournoi.

Le football féminin africain a un nouveau roi. Après plusieurs semaines de compétition au Maroc, les Camerounaises ont inscrit leur nom au palmarès de la CAN féminine en réalisant un parcours exceptionnel.

Face au Malawi, révélation de cette édition 2026, les Lionnes indomptables ont affiché toute leur maîtrise pour s'imposer avec autorité et s'offrir un premier titre continental.

Le Cameroun, un champion inattendu

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Le scénario a tout d'une épopée. Repêché après l'élargissement du nombre d'équipes participantes, le Cameroun a déjoué tous les pronostics.

Dès la phase de groupes, les Camerounaises ont affiché leurs ambitions grâce aux performances de leur attaquante Marie Ngah Manga, auteure de trois réalisations lors des deux premières rencontres.

Mais c'est surtout lors de la phase à élimination directe que les joueuses de Valentine Nguélé ont démontré leur force de caractère.

En quarts de finale, elles ont éliminé le Nigeria (1-0), nation la plus titrée du continent avec dix sacres. Une victoire obtenue grâce à un superbe coup franc de Maeva Nyadjou.

En demi-finale, elles ont fait tomber le Maroc, pays organisateur, au terme d'une rencontre particulièrement disputée. La gardienne Michaely Bihina s'est alors transformée en héroïne en multipliant les arrêts décisifs, notamment lors de la séance des tirs au but.

Une finale maîtrisée face au Malawi

En finale, les Malawiennes ont pourtant bien entamé la rencontre sous l'impulsion des soeurs Chawinga, véritables révélations du tournoi.

Mais progressivement, les Camerounaises ont pris le contrôle du match en imposant leur rythme.

Marie Ngah Manga a ouvert le score avant de s'offrir un doublé avant la pause grâce à une passe décisive de Naomi Eto. Son deuxième but, inscrit d'une remarquable reprise en pivot sur un corner, restera comme l'une des plus belles réalisations de la compétition.

Solides défensivement et bien organisées, les Lionnes ont parfaitement géré la seconde période pour conserver leur avantage. Les interventions décisives de Michaely Bihina ont définitivement écarté tout espoir de retour du Malawi.

Le score final de 3-0 est venu consacrer une équipe camerounaise impressionnante de maîtrise.

Le Malawi, la belle surprise du tournoi

Malgré la défaite en finale, le Malawi quitte la compétition avec les honneurs.

Pour leur première participation à une phase finale continentale, les Scorchers ont réalisé un parcours exceptionnel en atteignant la finale et en décrochant, dans le même temps, leur qualification historique pour la Coupe du monde féminine 2027.

Emmenées par Temwa et Tabitha Chawinga, respectivement auteures de cinq et quatre buts, les Malawiennes ont marqué les esprits en battant notamment le Nigeria dès leur entrée en lice.

Leur aventure s'est poursuivie avec des succès contre le Ghana en quarts de finale et l'Algérie en demi-finale, avant de s'incliner face à la supériorité du Cameroun.

L'Algérie sur le podium, quatre équipes qualifiées pour le Mondial

La petite finale a également offert son lot d'émotions. L'Algérie a décroché la troisième place en battant le Maroc à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 3 tirs au but à 2).

Au-delà du titre continental, cette CAN féminine servait également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2027.

Le Cameroun, le Malawi, l'Algérie et le Maroc ont ainsi validé leur billet pour la phase finale du Mondial. L'Afrique du Sud et le Ghana devront, quant à eux, passer par le tournoi de barrage.

Cette édition 2026 restera comme celle de tous les bouleversements. Entre l'émergence du Malawi, l'ascension de l'Algérie et le sacre historique du Cameroun, le football féminin africain a démontré qu'il entrait dans une nouvelle ère.