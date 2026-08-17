Sénégal: Téléphonie mobile - L'Ansd note des prix stables au 2e trimestre 2026

Au deuxième trimestre 2026, les prix de la téléphonie mobile demeurent globalement stables par rapport au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette stabilité intervient après les baisses successives observées au quatrième trimestre 2025 (-5,3%) et au premier trimestre 2026 (-10,2%).

Cette stabilité, souligne l'Ansd, s'explique par l'absence de variation des prix chez l'ensemble des opérateurs, tant les opérateurs de réseaux mobiles (Orange, Yas et Expresso) que le Mvno Promobile. Selon l'Ansd, bien que les catalogues d'offres de Orange et de presso aient connu des évolutions, celles-ci n'ont pas entraîné de modification significative des choix de consommation des clients. Les catalogues de Yas et de Promobile, quant à eux, n'ont enregistré aucune évolution sur la période considérée.

En glissement annuel, explique l'Ansd, l'Indice des prix des services mobiles (Ipsm) recule de 15,6%, traduisant une baisse globale des prix des services mobiles par rapport au deuxième trimestre 2025. Cette évolution est principalement portée par l'opérateur Orange (-14,8 points de contribution).

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Les opérateurs Yas (-0,6 point) et Expresso (-0,2 point) contribuent également, dans une moindre mesure, au recul de l'Ipsm par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cependant, la contribution de l'opérateur Promobile demeure nulle, malgré une légère hausse de ses prix (+1,5%) sur la même période.