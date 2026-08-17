Sénégal: La hausse des prix de l'essence et du gasoil, un des sujets en exergue

Dakar — La hausse des prix de l'essence et du gasoil est l'un des sujets les plus en exergue dans la livraison de lundi des quotidiens, avec le débat sur les crédits spéciaux.

Le gouvernement ajuste les prix à la pompe pour contenir l'envolée des cours mondiaux du pétrole, rapporte à ce sujet le quotidien Le Soleil, précisant que le litre de supercarburant et du gasoil passe ainsi à 990 francs et 755 francs respectivement, correspondant à une hausse de 70 et 75 francs CFA.

"L'Etat réajuste, la subvention maintenue", peut-on lire à la une du même quotidien, selon lequel "plus de 1350 milliards de francs CFA [ont été] mobilisés en trois ans pour soutenir les consommateurs".

L'info revient également sur le même sujet, en affichant : "Le coup de pompe qui fait mal". Depuis ce samedi 15 août, relève cette publication, les automobilistes sénégalais doivent désormais débourser davantage à la pompe.

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"Le gouvernement justifie cet ajustement par la forte progression des cours internationaux du pétrole consécutive au conflit au Moyen-Orient et par le poids croissant des subventions sur les finances publiques", note L'info.

Le Quotidien signale à propos que le super et le gasoil ont été ramenés "à leur prix d'avant", alors que L'As souligne que le pouvoir a été tout simplement "rattrapé par la réalité des prix".

"Après huit mois de baisse des prix, le gouvernement revoit le tarif des carburants à la hausse", une mesure se justifiant "par l'explosion du coût des importations, tout en maintenant une partie de la subvention", écrit L'As.

WalfQuotidien estime que l'Etat "lâche les ménages", avant de reprendre l'argumentaire du gouvernement sur les "chocs exogènes", les conflits au Moyen-Orient et l'augmentation des cours mondiaux du prix du baril du pétrole.

"L'Etat se justifie, les critiques pleuvent", constate Sud Quotidien. La société civile, par exemple, "appelle l'Etat à réduire son train de vie, indique le journal. Il ajoute que des cadres de l'Alliance des forces de progrès (AFP), un parti d'opposition, s'interrogent sur "la viabilité économique de la politique de soutien des prix et défendent une protection ciblée du pouvoir d'achat".

Pour le reste, les quotidiens se font l'écho du débat pour le contrôle des fonds spéciaux, à l'image du journal Le Quotidien, selon lequel le Premier ministre va saisir, ce lundi, les sages du Conseil constitutionnel sur cette question.

"En déposant un amendement de rectification sur la proposition de loi encadrant les crédits spéciaux de la Présidence, de la Primature et de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, invoque le respect de la hiérarchie des normes constitutionnelles".

"Une initiative qui redéfinit les frontières entre la loi ordinaire, la loi organique et le décret, soulevant au passage de forts enjeux de transparence", soutient Le Quotidien.