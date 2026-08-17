Sénégal: Un terminal à conteneurs à Touba pour rapprocher le dédouanement des bassins de consommation

Diourbel — La Direction générale des Douanes, le Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) et Focus Investment Group (FIG) annoncent avoir signé un protocole d'accord tripartite portant sur la création, l'aménagement, l'opérationnalisation et l'exploitation d'un terminal à conteneurs de destination à Touba, cité religieuse du centre du Sénégal.

Cette infrastructure constitue l'une des composantes majeures de Touba Terminal, un projet développé sur près de 350 hectares et bénéficiant du statut de zone économique spéciale (ZES), précise un communiqué parvenu lundi à l'APS.

Selon le texte, elle vise à rapprocher les opérations douanières et logistiques de la destination finale des marchandises et des principaux bassins de consommation.

Implanté sur environ 40 hectares, le terminal aura une capacité initiale de 100.000 EVP par an, extensible à 200.000 EVP à terme.

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Il comprendra notamment des entrepôts de stockage sous douane, des silos pour le vrac et une gare de gros porteurs pouvant accueillir jusqu'à 200 camions par jour.

Le projet prévoit également une zone industrielle et logistique de 200 hectares destinée à accueillir des infrastructures de production ainsi que des plateformes de stockage et de distribution dédiées au "last mile".

Il prévoit, en outre, une centrale solaire d'une capacité de 50 MW et une Bourse agricole destinée à mieux organiser, stocker et valoriser la production nationale.

Cette organisation devrait contribuer à fluidifier les opérations de dédouanement, à réduire les ruptures de charge et les délais logistiques, à améliorer la traçabilité des marchandises et à renforcer la compétitivité des corridors reliant le Sénégal aux marchés de la sous-région, selon les promoteurs du projet.

Les flux destinés à Touba et aux autres régions de l'intérieur du Sénégal, ainsi qu'une partie des marchandises en transit vers l'hinterland, pourront ainsi être réceptionnés, stockés, contrôlés et distribués au plus près des zones de consommation, indique le communiqué.

Le projet représente un investissement estimé à 110 milliards de francs CFA.

Il ambitionne de générer, à terme, plus de 300 milliards de francs CFA de flux commerciaux annuels et de contribuer à la création de plus de 70.000 bénéficiaires directs et indirects sur sept ans.

Le démarrage des premiers travaux est prévu au premier semestre 2027, signale la même source.

Selon le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, dont les propos sont rapportés par le communiqué, le rapprochement du contrôle douanier des zones de consommation doit permettre "d'améliorer la qualité du service rendu aux opérateurs", tout en consolidant la traçabilité et la sécurisation des flux.

De son côté, la directrice générale du COSEC, Ndèye Rokhaya Thiam Sow, également cité dans le communiqué, estime que le développement d'un terminal à conteneurs de destination à Touba constitue "une avancée structurante" permettant de rapprocher les services logistiques des opérateurs et des territoires.

De son côté, la directrice générale du COSEC, Ndèye Rokhaya Thiam Sow, également citée par le communiqué, estime que le développement d'un terminal à conteneurs de destination à Touba constitue "une avancée structurante" permettant de rapprocher les services logistiques des opérateurs et des territoires.

Pour le président de FIG, Khadim Kébé, cette signature marque le début d'une "ambition collective" visant à contribuer à la transformation économique et territoriale du Sénégal.