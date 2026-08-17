Sénégal: Décès du journaliste Mamadou Kassé - La levée du corps prévue ce lundi, à 10 h

17 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La cérémonie de levée du corps du journaliste Mamadou Kassé, décédé dimanche soir à Dakar, est prévue ce lundi à 10h30, à la mosquée des HLM Grand Médine, a-t-on appris de Mamadou Koumé, proche du défunt.

Mamadou Kassé sera ensuite inhumé le même jour au cimetière de Touba, a-t-il précisé à l'APS.

"J'ai le profond regret de vous annoncer le décès, ce jour (dimanche), à Dakar, de notre ami, frère et collègue Mamadou Kassé, journaliste, ancien rédacteur en chef du Soleil", avait annoncé M. Koumé sur ses plateformes, dimanche.

Mamadou Kassé a été formé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), l'école de formation en journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a enseigné pendant plusieurs années le module presse écrite.

Journaliste émérite, respecté et polyvalent, Mamadou Kassé était connu pour sa rigueur et était considéré comme l'un des gardiens de l'orthodoxie dans la profession.

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