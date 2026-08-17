Zambie: Une récolte qui permet aux enfants zambiens de poursuivre leur scolarité

Une récolte qui permet aux enfants de Zambie de continuer leurs études

Dans une communauté agricole du sud de la Zambie, les revenus générés par une culture résistante à la sécheresse permettent aux familles d'acheter des uniformes et des fournitures scolaires, de financer des études supérieures et d'assurer leur sécurité alimentaire. Les producteurs estiment qu'un meilleur accès aux semences, des prix plus rémunérateurs et des paiements plus rapides pourraient permettre à davantage de ménages ruraux d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants.

Dans une salle de classe bondée, des élèves sont assis côte à côte sur des bancs en bois usés, penchés sur leurs cahiers d'exercices. Des stylos aux couleurs vives glissent sur les pages remplies de calculs, tandis que les enfants poursuivent leurs leçons entre les murs bleu et crème d'une école rurale. Pourtant, dans le village agricole de Dumba, le maintien des enfants sur les bancs de l'école dépend souvent d'un élément bien éloigné de la salle de classe : le coton.

Située dans la région de Magoye, dans le district de Mazabuka, à environ 125 kilomètres de Lusaka, la localité de Dumba vit principalement de l'agriculture. Si le maïs reste la principale culture vivrière, de nombreux agriculteurs considèrent le coton comme leur véritable « banque » : la culture qui leur procure les liquidités nécessaires pour acheter des uniformes, des livres, de la nourriture et couvrir les autres dépenses du ménage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'introduction de l'enseignement gratuit en Zambie a entraîné une forte augmentation du nombre d'élèves inscrits dans les établissements scolaires. En 2025, le pays comptait près de 6,83 millions d'apprenants, contre 6,53 millions en 2024. Cependant, si les frais de scolarité ont été supprimés, les familles doivent toujours assumer les dépenses liées aux uniformes, aux chaussures, aux fournitures scolaires, au transport et, plus tard, aux études supérieures. Dans les zones rurales, les revenus agricoles déterminent souvent la capacité des ménages à supporter ces coûts.

L'organisation FIAN Zambia, qui défend le droit à l'alimentation, estime que la culture du coton contribue directement à l'amélioration de l'accès à l'éducation dans plusieurs régions du pays. Son coordinateur national, Vladmir Chilinya, souligne que les revenus du coton permettent aux familles de prendre en charge des dépenses qui ne sont pas couvertes par la politique de gratuité de l'enseignement.

« Lorsque l'on se rend à Magoye, on constate que de nombreux enfants fréquentent l'école non seulement grâce à l'enseignement gratuit, mais aussi parce que leurs parents tirent des revenus du coton. Cette culture permet aux familles d'accompagner leurs enfants du primaire jusqu'à l'université », explique-t-il.

Selon lui, le coton s'est également révélé indispensable lors de la sécheresse de 2023-2024, qui a fortement affecté les récoltes de maïs.

« Lorsque le maïs échoue, les agriculteurs ont besoin d'une autre source de revenus. Le coton devient alors essentiel, car il permet aux familles de préserver leurs moyens de subsistance, même pendant les périodes difficiles », ajoute-t-il.

Pour Benita Mainga, agricultrice installée à Dumba depuis plusieurs années, le lien entre le coton et l'éducation est évident.

« Depuis que j'ai commencé à cultiver le coton, cela m'a énormément aidée à financer les études de mes enfants », affirme-t-elle.

Bien que sa famille cultive également du maïs, elle explique que les revenus du coton ont permis à l'un de ses enfants d'accéder à l'enseignement supérieur.

« Le coton est une culture commerciale et, quoi qu'il arrive, je continuerai à le cultiver. Je sais qu'avec le coton, j'aurai toujours de quoi payer les études de mes enfants », souligne-t-elle.

Pour cette agricultrice, l'amélioration des rendements passe désormais par un meilleur accès aux semences de qualité et par une hausse des prix d'achat.

« Nous avons besoin de meilleures semences pour augmenter notre production. Les prix doivent également s'améliorer, car les intrants, notamment les herbicides, représentent des coûts importants, alors que les prix du marché restent peu avantageux », explique-t-elle.

Son mari, Kenneth Mainga, insiste sur un autre avantage majeur du coton : la rapidité des paiements.

« Je ne peux pas me passer de la culture du coton, car elle nous permet de répondre à de nombreux besoins, notamment l'achat de vêtements. On ne peut pas compter uniquement sur le maïs, car il faut souvent attendre longtemps avant de le vendre. Avec le coton, l'argent arrive immédiatement », affirme-t-il.

Quand la récolte finance l'université

Pour Chompya Balewa, les revenus du coton ont permis de financer les études supérieures de deux de ses enfants.

« Cette année, j'ai deux enfants à l'université et j'ai pu payer leurs frais de scolarité sans difficulté grâce aux revenus du coton », raconte-t-il.

Il souligne également la résistance du coton face aux aléas climatiques.

« J'ai récolté environ une tonne de coton, que j'ai vendue pour acheter de la nourriture. Avec le maïs, je n'ai obtenu que vingt sacs », explique-t-il.

Au-delà du volume récolté, la rapidité des paiements a joué un rôle déterminant.

« La campagne de commercialisation du maïs n'a pas encore commencé, mais le coton a déjà été livré et nous avons déjà été payés », précise-t-il.

Cette disponibilité immédiate des revenus permet aux familles de faire face rapidement aux dépenses liées à l'éducation, aux soins de santé ou aux imprévus du quotidien.

Concelia Kalumba, âgée de 52 ans, cultive le coton depuis 1990. Pour elle, cette culture reste l'une des principales sources de revenus du foyer.

« Le coton nous a toujours permis de répondre aux besoins de la famille, notamment pour envoyer les enfants à l'école et acheter de la nourriture », affirme-t-elle.

Une culture stratégique pour les communautés rurales

Selon Catherine Chito, agente de vulgarisation au sein du Cotton Development Trust, les revenus du coton sont principalement consacrés aux dépenses éducatives.

« Après la récolte, les agriculteurs utilisent cet argent pour acheter des uniformes, des chaussures, des livres, des sacs scolaires et tout ce dont leurs enfants ont besoin pour aller à l'école », explique-t-elle.

Les revenus servent également à construire des maisons, à acheter des vélos ou des motos, à améliorer l'alimentation des familles et, plus largement, à élever leur niveau de vie.

Malgré ces avantages, la culture du coton reste confrontée à plusieurs défis. Les agriculteurs doivent faire face au coût élevé des intrants, aux ravageurs, aux rendements variables et à des prix qu'ils jugent insuffisants. La prolifération de l'araignée rouge constitue notamment une menace croissante pour les cultures.

Le Cotton Development Trust travaille actuellement au développement d'une nouvelle variété baptisée Simcot 1, qui pourrait produire jusqu'à 3 500 kilogrammes par hectare dans des conditions optimales. Cette variété n'a toutefois pas encore été commercialisée.

Selon Derrick Sichilima, directeur exécutif du Cotton Board of Zambia, le coton représente souvent le premier revenu important perçu par les ménages ruraux au cours de la saison agricole.

« Dans de nombreuses communautés, le premier revenu que les agriculteurs reçoivent provient du coton. Cet argent est utilisé pour acheter des uniformes, des livres, des chaussures et d'autres produits essentiels », explique-t-il.

Il souligne également que la demande dépasse actuellement la production nationale et que le marché du coton reste largement ouvert aux producteurs.

La réouverture de l'usine textile sino-zambienne de Mulungushi pourrait, selon les autorités, renforcer la demande intérieure en coton et créer davantage d'emplois grâce à la transformation locale.

« La relance de l'industrie textile offre à la Zambie l'occasion d'aller au-delà de l'exportation de coton brut et de créer davantage d'emplois grâce à la transformation et à l'industrialisation », affirme Balewa Zyuulu, responsable de la communication au ministère de l'Agriculture.

À Dumba, l'importance du coton ne se mesure pas uniquement en kilogrammes récoltés. Elle se lit dans les cahiers que portent les enfants sur le chemin de l'école, dans les uniformes achetés à chaque rentrée scolaire et dans les diplômes universitaires financés grâce aux revenus des champs.

Pour ces familles, la valeur d'une récolte ne se résume pas au prix du marché. Elle se mesure en bulletins scolaires, en cérémonies de remise de diplômes et en opportunités autrefois considérées comme hors de portée.