Kenya: Du boom à l'effondrement, puis à la renaissance - Le long parcours du coton kényan

Il fut un temps où le coton n’était pas une simple culture au Kenya. Dans certaines régions du pays, il représentait un véritable « or blanc ». Les agriculteurs le cultivaient avec la certitude que la récolte permettrait de payer les frais de scolarité, de nourrir les familles et de faire circuler l’argent dans les économies rurales. Les coopératives servaient d’intermédiaires entre les producteurs et les marchés, les usines d’égrenage faisaient vivre des milliers de travailleurs et les filatures disposaient d’un approvisionnement régulier en matière première. À Mpeketoni, dans le comté de Lamu, David Njuguna, président de la coopérative Lake Kenyatta, se souvient encore de cette époque avec émotion.

Né dans cette région, David Njuguna a grandi en regardant ses parents cultiver le coton sur des terres attribuées dans le cadre d’un programme de réinstallation lancé en 1976 sous la présidence du premier chef d’État kényan, Jomo Kenyatta.

Les terres étaient fertiles. Le climat était favorable. Mais avant même les premières plantations, un défi majeur s’imposait : défricher l’épaisse végétation qui recouvrait une grande partie de la région.

Selon Njuguna, les habitants avaient sollicité l’aide du président Kenyatta afin d’obtenir des tracteurs pour préparer les terres. Ils ignoraient alors que ce programme de réinstallation entraînerait également l’arrivée de familles kikuyus, reconnues pour leur solide tradition agricole.

Les nouveaux arrivants ont travaillé aux côtés des communautés locales pour transformer ces terres sauvages en exploitations productives.

Le sésame et le coton figuraient parmi les cultures privilégiées.

Et très vite, le coton s’est imposé.

Selon Njuguna, la production pouvait alors dépasser neuf tonnes métriques.

L’activité prospérait.

Puis, tout a basculé.

L’arrivée d’un puissant homme d’affaires, qui a progressivement pris le contrôle du secteur, a instauré une situation de quasi-monopole, lui permettant d’exercer une influence considérable sur les prix. Les agriculteurs, qui avaient investi leur temps et leurs ressources dans cette culture, se sont retrouvés sans véritable pouvoir de négociation.

Les conséquences ont été dévastatrices.

Découragés, de nombreux producteurs ont abandonné la culture du coton. Le système coopératif s’est affaibli. Les usines d’égrenage ont manqué de matière première. Les marchés se sont contractés.

Une industrie autrefois au cœur de l’économie locale s’est progressivement effondrée.

Pour Njuguna, il ne s’agissait pas seulement d’une crise économique.

Il a vu disparaître une filière qui avait permis à des générations entières d’accéder à l’éducation.

Aujourd’hui, près d’un demi-siècle après les premières récoltes de ses parents à Mpeketoni, il assiste à l’ouverture d’un nouveau chapitre.

Cette fois-ci, l’espoir porte un nom : le coton Bt.

« C’est grâce au coton que j’ai pu grandir et poursuivre mes études », confie-t-il en évoquant l’importance qu’a eue cette culture dans sa vie

Selon lui, le secteur montre aujourd’hui des signes encourageants de reprise, soutenu par de nouvelles politiques, une amélioration des prix et l’introduction d’une variété qui a profondément modifié l’économie de la production.

Njuguna a participé aux discussions sur les réformes du secteur. Mais, selon lui, l’un des principaux obstacles reste étonnamment simple : l’acheminement des semences vers les agriculteurs au moment opportun.

La saison des pluies, rappelle-t-il, n’attend pas les lenteurs administratives.

Pour un agriculteur, manquer la période des semis peut faire toute la différence entre une récolte abondante et une saison décevante.

Cette question est d’autant plus importante que la renaissance actuelle du coton s’inscrit dans un débat national de longue date sur les organismes génétiquement modifiés.

Le coton Bt est une variété génétiquement modifiée conçue pour résister au ver de la capsule, l’un des ravageurs les plus destructeurs de cette culture.

Le Kenya a autorisé sa commercialisation en 2019, après une série d’essais concluants, faisant de cette innovation l’une des principales stratégies destinées à relancer l’industrie cotonnière nationale.

Mais le débat sur les OGM n’a jamais été simple.

Au fil des années, les discussions ont porté sur la sécurité alimentaire, les impacts environnementaux, les cadres réglementaires et la confiance du public.

Pendant longtemps, ces débats se sont déroulés dans les laboratoires, les tribunaux, les salles de réunion et les sphères politiques.

À Lamu, cependant, la discussion se joue désormais dans les champs.

Les agriculteurs jugent la technologie à l’aune d’un critère simple : son impact sur leurs rendements et leurs revenus.

Pour Mohammed Dikature, cultivateur de coton depuis près de trente ans dans le sous-comté de Lamu Ouest, la question dépasse largement les considérations politiques.

Il s’agit avant tout d’une question de survie.

Il a connu les années fastes comme les périodes les plus difficiles : la chute des prix, les aléas climatiques, les pénuries de semences, d’engrais et de pesticides.

Pourtant, il n’a jamais totalement abandonné cette culture.

Selon lui, le coton peut retrouver sa place, à condition que les producteurs bénéficient d’un meilleur accompagnement, notamment en matière de prix.

Le prix actuel, fixé à environ 72 shillings kényans (0,55 dollar américain) par kilogramme, devrait, selon lui, atteindre au moins 100 shillings pour permettre aux agriculteurs de couvrir leurs coûts et de dégager un bénéfice satisfaisant.

Cette réflexion touche au cœur même de la relance du secteur.

Une meilleure variété peut améliorer les rendements.

AllAfrica Lake Kenyatta Cooperative Society Chairman David Njuguna (extreme right), accompanied by the Lamu County CEC for Agriculture, inspects a cotton plantation alongside farmers and members of the society.

Mais un agriculteur ne continuera à produire que si l’activité reste rentable.

C’est là qu’intervient toute la chaîne de valeur du coton.

Pour Cecily Wanjiku, une autre productrice, un problème moins visible, mais tout aussi important, freine le développement du secteur : l’insécurité foncière.

De nombreux agriculteurs ne disposent pas de titres de propriété officiels ni de garanties sur les terres qu’ils exploitent.

Cette incertitude les décourage souvent d’investir massivement dans leurs exploitations.

« Pourquoi investir dans une culture qui nécessite plusieurs mois avant la récolte si vous n’êtes même pas certain de pouvoir continuer à exploiter votre terre ? », s’interroge-t-elle.

Elle insiste également sur l’importance du calendrier agricole.

Selon elle, les semis doivent impérativement être effectués avant la fin du mois de mars.

Au-delà, les rendements diminuent considérablement.

L’accès rapide aux semences devient donc aussi important que la technologie elle-même.

Elle salue le rôle joué par Thika Cloth Mills, qui fournit des semences aux agriculteurs tout en leur garantissant un débouché commercial grâce au réseau coopératif.

Cette implication est essentielle, car l’avenir du coton kényan est indissociable de celui de l’industrie textile.

Produire davantage de coton n’est qu’une première étape.

La véritable question est de savoir ce qu’il advient de cette matière première après la récolte.

C’est précisément là que Phyllis Wakiaga, ancienne directrice générale de l’Association des fabricants du Kenya, voit une opportunité bien plus vaste.

Selon elle, le principal défi africain ne consiste pas simplement à produire des matières premières, mais à développer les compétences, les technologies, les mécanismes de financement et les capacités industrielles nécessaires pour transformer ces matières en produits à forte valeur ajoutée.

« L’Afrique produit environ 15 % du coton mondial, mais ne représente que 2 % de la production textile et de l’habillement », souligne-t-elle.

Et la perte de valeur est encore plus importante dans les étapes suivantes de la chaîne.

Ces chiffres mettent en lumière la principale faiblesse de l’économie cotonnière africaine.

Le continent sait produire le coton.

Mais il ne capte qu’une infime partie de la valeur générée par les produits finis.

Le coton est cultivé en Afrique, exporté sous forme de matière première, puis réimporté sous forme de tissus ou de vêtements, souvent à des prix bien plus élevés.

C’est précisément ce déséquilibre que l’industrialisation cherche à corriger.

Pour Wakiaga, l’Afrique doit s’interroger sur les compétences qu’elle développe, sur la manière de les adapter aux besoins du marché et sur la façon dont les gouvernements peuvent collaborer avec l’industrie pour former la main-d’œuvre dont les usines textiles modernes ont besoin.

La technologie constitue un autre élément clé.

Les filatures et les usines textiles doivent être équipées d’outils modernes si elles veulent rivaliser avec les grands producteurs internationaux.

Cela suppose des investissements importants ainsi qu’un accès à des financements adaptés, capables d’accompagner la modernisation du secteur sur le long terme.

Cette réflexion replace le producteur de coton au début d’une histoire beaucoup plus vaste.

Lorsqu’un agriculteur plante du coton à Mpeketoni, l’aventure économique ne devrait pas s’arrêter à la récolte.

Le coton doit être égrené.

La fibre doit être transformée en fil.

Le fil doit devenir un tissu.

Le tissu doit être transformé en vêtements ou en produits finis.

Et chacune de ces étapes devrait créer des emplois, des entreprises et des opportunités.

C’est toute la promesse industrielle du coton.

C’est aussi la raison pour laquelle le renouveau du coton Bt dépasse largement les frontières du comté de Lamu.

Selon les autorités locales, Lamu représente désormais près de 60 % de la production cotonnière du Kenya.

Les rendements, qui oscillaient auparavant entre 300 et 500 kilogrammes par acre avec les variétés traditionnelles, peuvent désormais dépasser 1 500 kilogrammes dans les exploitations utilisant le coton Bt et appliquant de bonnes pratiques agricoles.

Le nombre d’agriculteurs s’est également envolé, passant de moins de 3 000 à plus de 15 000 producteurs.

La production devrait atteindre environ neuf millions de kilogrammes cette saison, contre 3,2 millions l’année précédente, à condition que les conditions climatiques restent favorables.

Pour toute une génération qui a assisté à l’effondrement du secteur, ce retour suscite autant d’espoir que de prudence.

David Njuguna a déjà connu l’âge d’or du coton.

Il en a aussi vécu le déclin.

Il sait qu’une bonne récolte, à elle seule, ne suffira pas à reconstruire la filière.

Le producteur a besoin d’un marché.

L’usine d’égrenage a besoin de coton.

L’industrie textile a besoin de fibres.

Les travailleurs ont besoin de compétences.

Les investisseurs ont besoin de garanties.

Et les consommateurs ont besoin de produits kényans compétitifs.

Voilà le véritable défi de la renaissance du coton au Kenya.

Le coton Bt a peut-être ouvert un nouveau chapitre.

Mais la question essentielle demeure : le Kenya saura-t-il saisir cette opportunité pour reconstruire une industrie qui ne se limite pas à la production agricole, mais qui transforme, valorise et fabrique localement ?

À Mpeketoni, les premiers signes de cette renaissance sont déjà visibles dans les champs.

L’or blanc est de retour.