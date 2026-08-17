Ile Maurice: Le piéton Ramesh Jeebun succombe à ses blessures

Le bilan de l'accident de la route survenu le 8 août dernier à NTR Calebasses, à proximité de la station-service Indian Oil, s'est alourdi. Le piéton, Ramesh Jeebun, âgé de 70 ans, a succombé à ses blessures après plusieurs jours passés dans un état critique à l'hôpital.

L'accident s'était produit vers 18 h 05. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, une voiture de marque Toyota, conduite par une jeune femme de 26 ans, analyste dans une entreprise et domiciliée à La Crosse, Vallée-des-Prêtres, circulait en direction de Port-Louis lorsque, à hauteur du lieu de l'accident, elle aurait percuté un piéton qui traversait la route de gauche à droite.

Ramesh Jeebun avait été transporté au SSRN Hospital par le personnel du SAMU avant d'être admis en unité de soins intensifs à l'hôpital SAJ. Son état de santé avait alors été jugé critique et il avait été placé sous ventilation artificielle. La conductrice avait, pour sa part, été autorisée à rentrer chez elle, sous condition de rester disponible pour les besoins de l'enquête. Un alcootest pratiqué après l'accident s'était révélé négatif.

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Le lieu de l'accident n'est pas couvert par une caméra Safe City et serait par ailleurs insuffisamment éclairé. La police poursuit son enquête afin d'établir les circonstances exactes de cet accident mortel. Le 15 août vers 11 h 30, le médecin de service, a examiné Ramesh Jeebun et constaté son décès avant de référer à la police. Une autopsie a été pratiquée le même jour vers 17 h 15 par le médecin légiste à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. La cause du décès a été attribuée à de graves blessures craniocérébrales. Le corps de Ramesh Jeebun a été remis à ses proches.