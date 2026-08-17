Ile Maurice: Ananda Devi fait revivre le pays dans «Chronique d'un royaume perdu»

La romancière mauricienne Ananda Devi revient sur son île natale avec Chronique d'un royaume perdu, un roman mûri pendant près de 40 ans et attendu comme l'un des temps forts de la rentrée littéraire française.

Publié chez Grasset, le livre raconte l'histoire d'une petite communauté fondée vers 1860 au Bouchon, dans le sud de Maurice. Cinq jeunes, partageant le même père et chassés d'une grande propriété sucrière, y trouvent refuge et tentent de survivre malgré les catastrophes naturelles et les épreuves humaines.

Ananda Devi, 69 ans, s'est inspirée de recherches menées dans les années 1980 pour son doctorat d'anthropologie. Elle décrit Le Bouchon comme un «petit paradis» longtemps resté isolé et vivant en autarcie.

«Je me suis dit : cette histoire, il faudra que je la raconte un jour», confie l'autrice, qui précise ne pas avoir voulu écrire un roman historique. Elle mêle plutôt histoire et imaginaire, deux dimensions qui traversent son oeuvre.

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Nourrie dès l'enfance par les mythes, les contes et le fantastique d'origines indienne, africaine et européenne, Ananda Devi fait notamment intervenir dans son récit une femme morte qui renaît en déesse protectrice, des fantômes et un enfant capable de parler aux oiseaux. Cette dimension rappelle le réalisme magique, popularisé notamment par Gabriel García Márquez.

Pour la romancière, Maurice demeure au coeur de son inspiration, même si elle vit depuis plusieurs années en France. «L'important, pour un écrivain, ce n'est pas le lieu où il réside, mais le lieu qui l'habite au moment de l'écriture», affirme-t-elle.

À travers cette saga, Ananda Devi livre également une réflexion sur la solidarité et la capacité d'une communauté à résister aux forces qui la menacent. Une histoire qui, selon elle, fait écho au monde actuel.

Le roman est présenté par Grasset comme «le chef-d'oeuvre» de l'autrice, qui compte une trentaine d'ouvrages à son actif depuis ses débuts littéraires à 19 ans.