Ile Maurice: Trois suspects arrêtés

La police enquête sur deux vols survenus à Floréal, dans lesquels plusieurs suspects ont été arrêtés au cours des dernières semaines. Un vol avec violence dans une station-service à Floréal remonte au 28 juillet 2026. Selon la déposition du caissier, âgé de 32 ans, trois individus masqués portant des hoodies et des gants ont fait irruption vers 3 heures du matin. L'un d'eux était armé d'un couteau et d'un tournevis. Sous la menace, le caissier aurait été contraint de leur remettre l'argent se trouvant dans la caisse.

Les malfrats auraient également emporté une somme d'argent conservée dans une veste appartenant à un autre employé ainsi que deux cartouches de cigarettes. Le montant exact du butin reste à déterminer, mais la somme volée est estimée à Rs 70 000 et les cigarettes évaluées à Rs 4 800. Les images des caméras de surveillance de la station sont disponibles et une alarme de sécurité avait été déclenchée.

Dans le cadre de l'enquête, les éléments de la Central Investigation Division (CID) ont arrêté Elvis David Burzoo, 29 ans, le 29 juillet. Une perquisition à son domicile aurait permis aux policiers de saisir sept paquets de cigarettes. Le suspect aurait confessé son implication dans l'affaire. Il a été remis à la CID de Curepipe pour la suite de l'enquête. Le 10 août, les enquêteurs ont arrêté Bryan Gael Margueritte, 22 ans, dans le cadre de cette même affaire. Il aurait également confessé sa culpabilité.

Dans une seconde affaire, une habitante de Cité Mangalkhan, à Floréal, a rapporté le vol de Rs 3 000. La victime, âgée de 36 ans, a déclaré que son ancien compagnon, Kenny Charles Pottier, 36 ans, s'était présenté à son domicile le 15 août vers 13 h 45. Après son départ, la plaignante aurait quitté les lieux pour assurer sa sécurité. Une trentaine de minutes plus tard, à son retour, elle aurait constaté la disparition de trois billets de Rs 1 000 qui se trouvaient sur une armoire. Elle a alors exprimé ses soupçons à l'encontre de son ancien compagnon.

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Dans le cadre de cette affaire, Kenny Charles Pottier a été arrêté le même jour par les enquêteurs de la CID de Curepipe. Selon le rapport, il aurait confessé sa culpabilité dans cette affaire et dans celle du braquage de la station-service. Accusé de larceny, il a comparu devant le tribunal de district de Rivière-Noire avant d'être remanded to police cell et ensuite transféré au centre de détention de Vacoas. Les enquêtes se poursuivent dans ces différentes affaires afin d'établir les circonstances exactes des vols et le rôle précis de chacun des suspects.