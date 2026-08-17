Ile Maurice: Focus sur la réglementation des appareils mobiles

Après quatre semaines de vacances, les élèves du pré-primaire, primaire et secondaire reprennent le chemin de l'école pour le troisième et dernier trimestre, du 17 août au 30 octobre 2026, consacré aux évaluations et examens de fin d'année. Pour le primaire, les Grades 1, 2 et 3 seront évalués les 2, 6, 7 et 8 octobre ; les Grades 4 et 5, les 13, 14, 15 et 16 octobre ; et le Grade 6 passera le PSAC les 22, 23, 26 et 27 octobre. Pour le président de la Government Teachers' Union (GTU), Vishal Baujeet, il faut «encourager tous les enseignants à encadrer les élèves avec confiance, détermination et un état d'esprit positif car chaque effort et chaque progrès comptent pour leur réussite».

La nouveauté : l'entrée en vigueur de l'Education (Control and Use of Personal Mobile Devices on School Premises) Regulations 2026, qui vise à limiter les distractions en classe dans toutes les écoles primaires et secondaires. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a déclaré le 10 août, lors de la 18e édition des Outstanding Cambridge Learner Awards, que 80 à 85 % des écoles respectent déjà ces régulations. Les appareils mobiles doivent rester silencieux et rangés, sauf exceptions médicales documentées ou autorisation pédagogique d'un enseignant.

Vikash Ramdonee, président de l'United Deputy Rectors and Rectors Union (UDRRU), rappelle que le syndicat avait demandé l'interdiction complète des portables. «Tir foto lor portab et donn devoir ban zanfan apre ou asize, ce n'est pas use of technology d'une façon efficiente.»

Il souligne que l'usage excessif nuit à la lecture, à l'écriture et favorise le cyberharcèlement. «Nous risquons d'encourager une culture de dépendance aux appareils qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour notre société future», prévient-il. Pour l'UDRRU, le principal problème reste le manque de contact time après la rentrée d'aujourd'hui : en septembre, moins de trois semaines après la reprise, les élèves du SC et du HSC recevront leur time-table.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le syndicat a demandé un report, en discussion avec le ministre Gungapersad, qui a rencontré un représentant de Cambridge à ce sujet. «À mon époque, les examens se prolongeaient jusqu'à décembre. Nous demandons au moins qu'ils prennent fin vers fin novembre, ce qui nous donnera six à sept semaines en plus pour les Grades 1, 7, 8, 10 et 12», précise Vikash Ramdonee.

Selon les time-tables provisoires du Mauritius Examinations Syndicate pour la session d'octobre-novembre 2026, les épreuves du SC débutent le 18 septembre et se terminent le 13 novembre ; celles du HSC débutant le 17 septembre pour se terminer également le 13 novembre. Le port des montres connectées sera interdit.