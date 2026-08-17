Afrique: L'ambassade du pays suit le dossier de Ganeshan Irlen

L'ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, Mohummad Riad Parvez Hullemuth, a rendu visite à Ganeshan Irlen, ressortissant mauricien détenu dans un établissement pénitentiaire à Dammam.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi consulaire de son dossier. L'ambassadeur s'est notamment enquis de ses conditions de détention, de son état général ainsi que de l'évolution de la procédure judiciaire en cours.

L'ambassade de Maurice indique rester en contact avec les autorités saoudiennes compétentes afin de suivre l'affaire et de veiller au respect des droits du ressortissant mauricien. Elle continuera à lui apporter l'assistance consulaire appropriée jusqu'à l'issue de la procédure.