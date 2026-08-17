Congo-Kinshasa: Le village Kayuyu au Maniema privé de réseau téléphonique et internet depuis un mois

Le village de Kayuyu, situé à 109 kilomètres de Kindu, dans le secteur de Wakabango 2, territoire de Pangi, est privé de couverture téléphonique et internet depuis environ un mois. La panne de l'unique antenne du réseau Vodacom installée dans la zone affecte plusieurs activités essentielles de la population.

Le chef du secteur de Wakabango 2, Ngumbi Kalokola Prince a affirmé dimanche 16 août, que cette interruption des télécommunications accentue l'isolement de cette communauté, avec des conséquences notamment sur les plans économique, social et sécuritaire.

Le paiement des enseignants perturbé

L'autorité locale précise également que l'absence de réseau cellulaire complique notamment le paiement des salaires des enseignants via le service de monnaie électronique M-Pesa. Pour accéder aux services en ligne, certains habitants doivent recourir à des connexions Wi-Fi privées et payantes.

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Une solution qui reste difficilement accessible à une grande partie de la population, particulièrement aux ménages qui ne disposent pas de smartphones.

Des difficultés pour les urgences

La panne affecte également la communication en cas d'urgence médicale ou sécuritaire. L'impossibilité de passer des appels ou d'accéder à internet complique ainsi la transmission rapide des alertes et la coordination des interventions dans cette partie du Maniema.

Face à cette situation, Ngumbi Kalokola Prince a saisi les autorités provinciales ainsi que l'opérateur Vodacom.

Il demande une intervention technique urgente afin de rétablir le signal de l'antenne et de permettre à la population de Kayuyu de retrouver l'accès aux services de télécommunication.