Congo-Kinshasa: Des jeunes entrepreneurs de Kananga misent sur l'autofinancement pour développer leurs activités

Des jeunes entrepreneurs de Kananga, dans la province du Kasaï-Central, font face à plusieurs difficultés, notamment le manque de financements, l'insuffisance d'accompagnement et la faiblesse des opportunités économiques. Malgré ces obstacles, certains choisissent de s'appuyer sur leurs propres moyens pour maintenir leurs activités et créer des emplois.

Faute d'accès aux crédits bancaires et aux subventions, plusieurs jeunes entrepreneurs lancent ou développent leurs projets grâce à leurs économies personnelles.

C'est notamment le cas de l'entreprise KTL, spécialisée dans la fabrication de la mayonnaise « Mayo Bio ». Son activité a été lancée grâce aux fonds propres de son promoteur et emploie actuellement une dizaine de personnes.

Pour plusieurs acteurs économiques locaux, cette capacité d'autofinancement témoigne de la volonté des jeunes de créer des opportunités dans leur milieu, malgré un environnement économique difficile.

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Les difficultés d'accès aux financements et à l'accompagnement poussent certains porteurs de projets à abandonner leurs initiatives ou à chercher de meilleures opportunités dans d'autres provinces.

Les acteurs économiques de Kananga plaident ainsi pour une meilleure structuration de l'écosystème entrepreneurial. Ils recommandent notamment le renforcement de la formation, de l'encadrement technique et la mise en place d'appuis financiers adaptés aux besoins des jeunes entrepreneurs.

Le Festival Sankayi pour gagner en visibilité

Pour accroître leur visibilité et développer leurs réseaux professionnels, plusieurs entrepreneurs locaux participent également à des événements de promotion commerciale.

Le Festival Sankayi, organisé du 13 au 16 août à Kananga, constitue notamment une plateforme d'exposition pour les jeunes créateurs d'entreprises. Il leur permet de présenter leurs produits, de rencontrer de potentiels partenaires et clients et d'explorer de nouveaux marchés.

Pour ces entrepreneurs, ce type d'initiative contribue à renforcer les échanges commerciaux locaux et à créer davantage d'opportunités pour les jeunes porteurs de projets.