Niger: Un nouveau forage pétrolier algéro-nigérien lancé dans le nord du pays

Un nouveau projet algéro-nigérien voit le jour. Après l'inauguration d'une centrale électrique du côté de Niamey, ce sont des premiers travaux de forage qui viennent de démarrer au nord du pays dans le cadre du projet « Kafra Sud-Est 1 ». La cérémonie de lancement qui s'est tenue jeudi 13 août a vu le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, et son homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, louer l'importance de la coopération entre les deux pays qui multiplient les projets conjoints.

Les deux Premiers ministres, côte à côte, qui célèbrent le lancement officiel des travaux de forage pétrolier dans la ville de Kafra, tout près de la frontière algérienne. Ces images sont quasiment devenues habituelles, Sifi Ghrieb ayant effectué son troisième voyage au Niger.

Alors que les relations entre l'Algérie et le Niger se sont réchauffées ces derniers mois, les projets communs se concrétisent début juin. Ali Mahaman Lamine Zeine et son homologue algérien ont inauguré une centrale électrique à Niamey.

260 millions de barils

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Cette fois, c'est dans le domaine pétrolier que la coopération algéro-nigérienne se matérialise : des travaux de forage pouvant atteindre 3 900 mètres opérés conjointement par deux sociétés, SIPEX Niger et ENAFOR, filière de la Sonatrach côté algérien. Les réserves de ce bloc pétrolier sont estimées à 260 millions de barils, selon les autorités nigériennes.

Durant son discours, Sifi Ghrieb a estimé que ce nouveau projet « reflète le souci des dirigeants des deux pays de faire passer les relations bilatérales du niveau politique à une nouvelle étape de coopération concrète ». De son côté, le Premier ministre nigérien a parlé « d'étape majeure dans le processus de partenariat entre les deux pays ».