Gabon: Le président annonce des restrictions pour les bourses attribuées aux étudiants suivant un cursus en Europe

Le Gabon célèbre, ce lundi 17 août, le 66e anniversaire de son indépendance. Une grande parade militaire a lieu en milieu de matinée sur le boulevard du front de mer en présence de deux chefs d'État des pays amis : Félix Tshisekedi, de la République démocratique du Congo (RDC) et le général Horta Ntam, de la Guinée-Bissau. À la veille de cet anniversaire, Brice Oligui Nguema s'est adressé à la nation. Il a notamment évoqué la question des bourses accordées aux étudiants gabonais faisant leur cursus à l'étranger.

Dans un message à la nation, le président gabonais, Brice Oligui Nguema, a expliqué aux jeunes bacheliers gabonais pourquoi son administration n'accordera plus à ses étudiants de bourse d'études dans certains pays européens - sans les citer - où les frais d'études ont augmenté et les aides aux étudiants ont été coupées. Brice Oligui Nguema a probablement fait allusion à la France qui reçoit habituellement le gros des boursiers gabonais en Europe, indique notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.

« Nous ne devons pas subir cette évolution. Nous devons y répondre par une stratégie qui est de consolider nos établissements, rechercher les meilleures formations et regarder avec confiance vers les universités d'excellence de notre continent. L'Afrique ne doit pas être un choix par défaut. Elle est un espace de savoirs, d'innovations et d'avenir. Notre jeunesse doit saisir les opportunités qu'elle offre et y acquérir les compétences dont le Gabon a besoin. L'avenir de nos enfants ne s'écrit pas seulement au-delà des océans, il s'écrit aussi ici, chez nous et sur notre continent, par des formations plus adaptées à nos réalités », a estime le chef de l'État gabonais.