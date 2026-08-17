Sénégal: Quarante-cinq ans après sa mort, quel héritage pour Mariama Bâ, précurseuse de la littérature féministe?

Ce lundi 17 août marque les 45 ans de la disparition de Mariama Bâ. Avec Une si longue lettre, publié en 1979, l'autrice sénégalaise avait posé les bases d'une littérature féminine qui ose parler de polygamie, de mariage forcé et de la condition des femmes mariées. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce texte fondateur dans l'écriture des Sénégalaises d'aujourd'hui ? Les combats ont-ils changé de nature ? Nous avons posé la question à deux voix de la littérature contemporaine.

Mariama Bâ a été pionnière pour aborder des thèmes alors tabous au Sénégal, des expériences vécues par les femmes, mais tues.

Quarante-cinq ans plus tard, les luttes féministes se poursuivent, avec les mêmes préoccupations qu'à l'époque où elle écrivait, selon l'autrice et militante féministe Ndèye Fatou Kane.

« Toutes ces choses dont elle a parlé, malheureusement, continuent d'être au devant de la scène, déplore-t-elle. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais eu autant de polygamie au Sénégal qui ne rebute plus les femmes instruites. Quand une femme commence à revendiquer, c'est comme si on lui disait d'être moderne, mais pas trop. Aujourd'hui, quand on lit Une si longue lettre, on pense que c'est le Sénégal de 2026 qu'elle l'a écrit. »

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Des avancées lentes pour les autrices sénégalaises

Pour les femmes de lettres, en 45 ans, les choses ont avancé doucement. Ces thèmes sont désormais à portée de plume : récemment, la militante Fatou Warkha a écrit sur le divorce, la rupture.

Selon Adama Pouye, bibliothécaire et féministe, il y a du Mariama Bâ chez toutes les autrices sénégalaises. Mais il reste difficile de se faire entendre : « Les femmes ont peut-être un peu plus de facilité maintenant à reprendre ces questions-là, ou à parler des questions un peu plus intimes comme la sexualité, à parler de maternité, à parler de religion, etc. Il y a énormément de femmes autrices au Sénégal, mais en fait, on les voit très peu sur les plateaux de télé, sur les conférences. »

Une si longue lettre est aujourd'hui étudié par les écoliers sénégalais, et a été adapté sur grand écran en 2025 par Angèle Diabang.