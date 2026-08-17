Ile Maurice: Le calvaire d'une mère dont le bébé lutte pour sa vie

Une femme de 26 ans, domiciliée à Camp Yoloff, accuse le personnel de la Labour Ward de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo (photo) de négligence médicale. Selon elle, une sage-femme aurait repoussé la tête de son bébé à la naissance, à l'origine des complications cérébrales dont souffre le nouveau-né. Une enquête de police a été ouverte.

Suivie depuis 2025 à la Médiclinique de Plaine-Verte, la future maman avait été orientée fin juillet vers l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, puis admise le 9 août. Le 13 août vers 11 heures, elle est transférée à la Labour Ward. Vers 15 heures, en proie à de violentes douleurs, elle réclame une césarienne, que la sage-femme aurait refusée, répondant selon la plaignante : «Non, ou pou akous normal.» Le gynécologue, prévenu, rompt la poche des eaux, puis quitte les lieux ; la sage-femme informe la patiente ensuite que son col est dilaté à 5 cm, avec ordre de pousser.

Vers 16 h 15, quand la tête du bébé apparaît, la sagefemme l'aurait repoussée avec la main droite en ordonnant à la patiente d'arrêter de pousser. Malgré la douleur, elle continue et accouche d'un garçon vers 16 h 20. En raison d'un cri jugé trop faible, le nourrisson est transféré en soins intensifs néonatals. Peu après, une doctoresse non identifiée anesthésie la patiente et lui suture le col alors que le produit n'aurait pas encore fait effet ; elle affirme avoir ensuite reçu deux gifles sur les hanches.

Le lendemain, un pédiatre l'informe que son fils présente deux caillots de sang à la tête et un saignement cérébral. Sous assistance respiratoire depuis sa naissance, le nourrisson présenterait aussi des anomalies aux deux jambes. Le pédiatre aurait refusé de lui remettre le dossier médical réclamé pour un transfert vers le privé. La mère a formalisé sa plainte auprès du duty manager de l'hôpital, qui a promis des vérifications internes, ainsi qu'au poste de police de Line Barracks pour négligence médicale. Une enquête a été ouverte.

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