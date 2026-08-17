Ile Maurice: Gulshan Govind maintenu en détention jusqu'au 24 août

17 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Nouveau développement dans l'enquête portant sur un présumé réseau d'importation de cannabis entre La Réunion et Maurice. Gulshan Govind, dont le nom est cité dans cette affaire, a comparu ce lundi devant le tribunal de Bambous. À l'issue de l'audience, il a été reconduit en détention provisoire jusqu'au 24 août.

Les enquêteurs ont indiqué au tribunal qu'ils maintenaient leur opposition à toute remise en liberté sous caution à ce stade des investigations. Le suspect devra ainsi revenir devant la cour à la date fixée pour la poursuite de la procédure.

Selon les éléments avancés par l'enquête, Gulshan Govind est visé par une accusation provisoire de complot en vue d'introduire du cannabis à Maurice. Les autorités le soupçonnent d'avoir participé, avec plusieurs autres personnes, à l'organisation d'une opération destinée à faire parvenir sur le territoire mauricien une importante quantité de drogue depuis La Réunion. La cargaison concernée représenterait environ 156 kilos de cannabis, pour une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de roupies sur le marché illicite.

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L'affaire ne se limite toutefois pas à cette seule accusation. Le suspect fait également face à des poursuites provisoires liées à la découverte de quatre plants de cannabis ainsi qu'à la possession présumée de méthadone lors d'une opération menée par les autorités.

Ses avocats ont sollicité sa remise en liberté sous caution. La police a cependant fait valoir que l'enquête demeurait en cours et qu'elle s'opposait toujours à sa libération. Le tribunal a finalement ordonné son maintien en détention en attendant la prochaine étape judiciaire.

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