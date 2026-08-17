Ile Maurice: Quinze demi-finalistes, avec deux talents rodriguais en lice

17 Août 2026
L'Express (Port Louis)

La première édition de Slamizik entre dans une nouvelle étape. Les organisateurs ont dévoilé la liste des 15 demi-finalistes retenus à l'issue de la phase de présélection, marquant le début d'une aventure artistique où le slam rencontre la musique classique.

Lancé par la Délégation de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, en collaboration avec Culture Events & Production, le concours invite les jeunes artistes de Maurice et de Rodrigues à écrire et interpréter un texte de slam sur un morceau de musique classique.

Parmi les candidats sélectionnés figurent deux représentants de Rodrigues : Maxs Julgullio Pierre Louis et Joseph Ezechiel Collet, qui défendront l'île lors de la demi-finale prévue le 29 août. La grande finale se tiendra le 26 septembre 2026.

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Les 15 demi-finalistes sont : Kelly Ang-Ting Hone, Raajeev Auchambit, Joëlle Bonne, Mathieu Loic Charles, Joseph Ezechiel Collet, Hondoline Collet-Guillaume, Kaushar Edoo, Ivans Lafleur, Lonnie Maninte, Yonie Marie, Jemima Marius, Geraldine Mercier Baptiste, Maxs Julgullio Pierre Louis, Sébastien Sirop et Kewell Valery. Pour les deux dernières étapes du concours, les slameurs évolueront sur scène accompagnés par les musiciens du Conservatoire de musique, une particularité qui promet des prestations mêlant puissance des mots et richesse orchestrale. Leurs performances seront évaluées par un jury composé de l'écrivaine Shenaz Patel, de l'artiste Lionkklash et de la slameuse Zainab Soyfoo.

Avec cette sélection, Slamizik confirme son ambition de révéler une nouvelle génération de voix poétiques tout en créant un dialogue inédit entre le patrimoine musical classique et l'expression contemporaine du slam.

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