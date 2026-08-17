Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Douze jeunes Sénégalais en stage de perfectionnement

Dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, douze jeunes escrimeurs sénégalais ont entamé un stage de perfectionnement qui se déroule du 15 août au 14 octobre 2026.

Encadrés par les entraîneurs Cheikh Omar Diallo et Salimata Sabaly, les jeunes tireurs mettent à profit cette période pour renforcer leurs compétences techniques et tactiques, mais également développer leur discipline, leur concentration et leur esprit de compétition.

Consolider les acquis et préparer la relève

Ce regroupement constitue une étape importante dans le processus de préparation de la relève de l'escrime sénégalaise. Il doit permettre aux athlètes de consolider leurs acquis, d'accumuler davantage d'expérience et de progresser dans les conditions les plus proches de celles de la compétition.

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Sept escrimeurs retenus pour les échéances de Chine 2025 et Dakar 2026 participent au stage : Tèning Diallo, Ndèye Manè A. F. D. Mbaye, Marième Sow, Anta Seck, Ma Diop Diop, Abdourahmane Sy et Khadim Wade.

À leurs côtés, cinq autres jeunes athlètes sont engagés dans la préparation spécifique pour Dakar 2026 : Gamby Kalidou Maiga, Astou Mbengue, Dame Barry, Djibril Gueye et Moustapha Sow.

La Fédération mise sur la jeunesse

À travers ce stage de près de deux mois, la Fédération Sénégalaise d'Escrime entend poursuivre son travail de formation, d'encadrement et de valorisation des jeunes talents. L'objectif est de mettre les futurs représentants du Sénégal dans les meilleures dispositions pour aborder les JOJ Dakar 2026 et défendre les couleurs nationales avec ambition.