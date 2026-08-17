Gabon: Fête nationale du pays - Le vice-Premier ministre représente le Chef de l'État

La Côte d'Ivoire est présente à Libreville, à l'occasion de la commémoration des 66 ans d'accession à la souveraineté du Gabon.

Il est 14h15min, le 16 août, quand l'avion du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se pose sur le tarmac de l'aéroport international Léon Mba de Libreville, au Gabon.

Dans la capitale gabonaise, il représentera, ce 17 août, le Président de la République, Alassane Ouattara, aux festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère.

Téné Birahima a été accueilli par la ministre de la Défense gabonaise, Brigitte Onkanowa, à sa descente d'avion. Au Salon d'honneur, il a été reçu par le vice-Président gabonais, Hugues Alexandre Barro Chambrier, avec qui il a eu un bref entretien. C'était en présence de plusieurs personnalités gabonaises et d'Adama Dosso, ministre délégué, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ainsi que de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Konan Kouadio Bertin.

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Cette visite est le symbole d'une coopération qui date des premières années des indépendances.L'on se souvient que, le 7 août, à Yopougon, commune qui a abrité les festivités d'an 66 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema était l'invité d'honneur. Un détachement de la Garde républicaine gabonaise avait également pris part au défilé militaire.

L'État de Côte d'Ivoire est aux côtés du Gabon, en cette période de célébration de grande ferveur, avec le défilé militaire qui se déroulera sur le Boulevard de l'indépendance. Au-delà de ces aspects symboliques, c'est tout un pan de la coopération ivoiro-gabonaise qui se renforce davantage.

Cette coopération bilatérale, repose sur des piliers. Au plan militaire et sécuritaire, des officiers gabonais sont formés à l'École des forces armées (Efa) de Bouaké et à l'Académie de Zambakro. Les deux armées partagent des renseignements en matière de lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée.

Au plan économique et des infrastructures, les ministre gabonais des Travaux publics, Edgard Moukoumbi, et celui du Logement, Mays Mouissi, ont échangé, à Abidjan, avec le ministre ivoirien des Infrastructures et de l'Entretien routier, Yacouba Hien Sié, sur le modèle du Projet de transport urbain d'Abidjan (Ptua).

Libreville se trouve, aujourd'hui, confrontée aux embouteillages. Le Gabon entend donc s'inspirer du modèle du Brt et des différents ponts d'Abidjan.

Autre pilier : la culture et la formation. Le Gabon était pays invité d'honneur du Femus 2026, au mois d'avril. Un accord de dynamisation des échanges culturels entre les deux pays est en cours de finalisation, avec des bourses d'études croisées pour les industries culturelles.

Au plan diplomatique, Abidjan et Libreville ont des convergences de vue sur l'intégration africaine et la stabilité régionale. Il s'agit de fructifier ces pans de coopération.

La présence du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à la tribune officielle montre que Libreville veut faire de la coopération avec les autres pays un élément clé de son développement.

Hier, plusieurs Chefs d'État africains ont foulé le sol gabonais. Il s'agit du Président de la Rd Congo, Étienne Tshisekedi ; d'Adama Barrow de la Gambie et de Carlos Vila Nova de Sao Tomé-et-Principe.