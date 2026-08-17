Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/Vacances - Pourquoi et comment partir

Les mois de juillet, d'août et de septembre riment avec vacances. Vacances scolaires, mais aussi moment de repos pour les travailleurs. Avoir la culture des vacances, c'est comprendre que ce temps n'est pas un luxe ni une simple période d'inactivité. C'est adopter une manière saine et équilibrée de profiter d'un temps de pause pour se reposer, se ressourcer, découvrir, apprendre et renforcer les liens avec les autres. Il faut accepter de sortir temporairement du rythme du travail et de reconnaître que le repos est nécessaire à l'équilibre personnel.

Ça tourne au ralenti dans l'administration publique. Dans le top management des entreprises privées également. Mais, c'est une période qualifiée de haute saison pour l'industrie du transport aérien, l'hôtellerie et la restauration. Les acteurs du premier tableau, l'administration, sont les animateurs du second secteur, le loisir.

C'est la configuration des vacances. C'est clair, à l'évocation des vacances, beaucoup pensent spontanément aux voyages, aux plages, aux découvertes ou aux moments de détente. Pourtant, les vacances sont bien plus qu'une simple interruption du travail : elles constituent une invitation à ralentir, à reprendre son souffle et à redonner du sens à son existence.

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Dans un monde où tout s'accélère, où les obligations se succèdent sans répit et où le temps semble toujours manquer, les vacances nous rappellent une vérité essentielle : nous ne sommes pas faits uniquement pour produire, mais aussi pour vivre.

Elles nous offrent la possibilité de nous arrêter, d'écouter notre coeur, de contempler ce qui nous entoure et de retrouver l'équilibre que le rythme quotidien nous fait parfois perdre. Les vacances sont le temps des retrouvailles. Retrouvailles avec nos proches, avec notre famille, avec nos amis, mais aussi avec nous-mêmes.

Combien de conversations importantes avons-nous repoussées faute de temps ? Combien d'enfants attendent simplement un regard, une écoute ou quelques heures de présence véritable ? Combien de parents ou de personnes âgées espèrent une visite, un appel ou un simple geste d'affection ?

Les vacances nous offrent cette chance précieuse de mettre fin au silence, de resserrer les liens et de rappeler à ceux que nous aimons qu'ils occupent une place irremplaçable dans notre vie.

Être en vacances, c'est aussi aller à l'école de la gratitude. Gratitude pour la santé, pour le travail accompli, pour les épreuves qui nous ont rendus plus forts et pour toutes les bénédictions reçues.

Pour les croyants, elles représentent un temps favorable pour se rapprocher de Dieu, renouveler leur foi, méditer sa parole et retrouver cette paix intérieure qui permet d'affronter l'avenir avec confiance. Mais les vacances ne devraient jamais être une fuite devant la réalité. Elles sont une préparation à mieux y revenir.

Revenir avec un esprit reposé, un coeur renouvelé, des priorités réajustées et la ferme volonté d'accorder davantage de temps à l'essentiel : aimer, servir, partager et prendre soin de ceux qui nous sont confiés.

Souvent, on pense que ce moment de qualité est un luxe. Donc fait pour les nantis. Au fond, les plus belles vacances ne sont pas forcément celles que l'on passe dans les lieux les plus prestigieux ou les plus coûteux.

Ce sont celles dont on revient transformé, apaisé, enrichi de souvenirs sincères et de moments authentiques. Car le véritable luxe n'est pas la destination, mais le temps consacré à la vie, à l'amour, à la famille et à tout ce qui donne un sens profond à notre existence.

En cette période de vacances, faisons le choix de ralentir, de remercier, d'aimer davantage et de vivre pleinement chaque instant. Car les plus beaux souvenirs ne naissent pas de ce que nous possédons, mais de l'amour que nous partageons.

Il est alors important d'avoir, à cet effet, une culture des vacances. Avoir une conception qui favorise tout ce qui a été dit plus haut. Avoir cette culture, c'est prévoir à l'avance son budget, sa destination, ses activités et son temps de repos, plutôt que de subir les vacances.

Il n'est pas nécessaire de dépenser énormément pour réussir ses vacances. Il faut surtout adapter ses vacances à ses moyens et éviter de s'endetter pour quelques jours de plaisir. Car tout juste après, se pointe la rentrée scolaire. Il s'agit, depuis quelques mois, d'avoir d'abord une nette idée de ce que l'on veut. Par la suite, chiffrer les différents coûts.

Au besoin, faire des réajustements par rapport à ce que nous sommes prêts à y injecter. Enfin, aller à la phase de constitution des fonds nécessaires au programme établi. Il s'agit d'adopter une discipline budgétaire stricte qui intègre même l'imprévu.

En définitive, avoir une culture des vacances, c'est surtout intégrer les congés comme une dépense normale et planifiée. Loin de quelque chose qu'on improvise quand on a « assez d'argent ».

L'objectif n'est pas forcément de voyager cher, mais de faire des vacances une priorité financière régulière. Au village, ailleurs dans le pays, en Afrique ou dans le reste du monde, chaque destination a son charme.

Et bien souvent, nous recherchons loin les bienfaits des congés cités plus haut, alors que localement, nous avons beaucoup à découvrir et de belle facture. Les infrastructures routières le permettent aisément d'ailleurs. Bonnes vacances à tous !